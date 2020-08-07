Зачем кассиры при покупке надрывают чек 

Каждый из нас сталкивался с этой странной привычкой кассиров — прежде чем вручить вам чек, его обязательно надрывают. «Рамблер» объясняет, почему они так поступают.

Многие покупатели подозревают, что кассиры делают так специально, чтобы потом нельзя было оспорить покупку. Но это не так.

В 1993 году вышел закон, который обязывал продавцов погашать чек надрывом или штампом.

Постановление объяснялось особенностями торговли. Магазины той поры имели одну кассу и несколько отделов. Покупатели выбирали товары, получали в каждом отделе на них специальные талоны и шли оплачивать их в кассу. После оплаты они получали чек, который показывали продавцу в отделе и забирали свой товар. А продавец надрывал чек или ставил на него штамп, таким образом показывая, что товар оплачен и выдан адресату.

Делалось это для того, чтобы покупатель не мог забрать товары по этому чеку еще раз, но уже без оплаты.

Сейчас каждый отдел в магазине обычно имеет свою кассу, поэтому надрывать чек необязательно. В 2016 году это постановление отменили, но многие кассиры продолжают делать так уже по инерции. Кстати, на возвращение товара состояние чека не влияет, он может быть любым.