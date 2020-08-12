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Маску от коронавируса продадут за 1,5 миллиона долларов 

Популярная механика 7 часов назад
Маску от коронавируса продадут за $1,5 миллиона
Фото: Популярная механика
По словам главного дизайнера и владельца компании Исаака Леви, заказ предполагается выполнить из белого золота и отделать 3600 белыми и черными бриллиантами. Сама маска при этом будет вполне функциональна — для защиты владельца от коронавируса в ней предусмотрены сменные фильтры N99, которые будут закрыты специальной перфорированной золотой пластиной. Функциональность была одним из требований заказчика, в качестве которого выступил некий проживающий в США китайский бизнесмен.
Другие два требования — заказ должен быть выполнен до конца года, а ювелирная маска стать самой дорогой в своем роде. Последнее, как говорит Леви, выполнить проще всего — после украшения бриллиантами стоимость защитного средства составит полтора миллиона долларов.
Маска при этом будет весить около 270 грамм — примерно в 100 раз больше, чем обычная хирургическая. Поэтому ее практичность вызывает сильные сомнения, но Леви считает, что это уже дело заказчика:

«За деньги, возможно, нельзя купить всего, но точно можно купить очень дорогую маску против COVID. И если этот парень хочет носить ее и прогуливаться в ней привлекая внимание, то результат ему должен понравиться».

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