Маску от коронавируса продадут за $1,5 миллиона

По словам главного дизайнера и владельца компании Исаака Леви, заказ предполагается выполнить из белого золота и отделать 3600 белыми и черными бриллиантами. Сама маска при этом будет вполне функциональна — для защиты владельца от коронавируса в ней предусмотрены сменные фильтры N99, которые будут закрыты специальной перфорированной золотой пластиной. Функциональность была одним из требований заказчика, в качестве которого выступил некий проживающий в США китайский бизнесмен.

Другие два требования — заказ должен быть выполнен до конца года, а ювелирная маска стать самой дорогой в своем роде. Последнее, как говорит Леви, выполнить проще всего — после украшения бриллиантами стоимость защитного средства составит полтора миллиона долларов.

Маска при этом будет весить около 270 грамм — примерно в 100 раз больше, чем обычная хирургическая. Поэтому ее практичность вызывает сильные сомнения, но Леви считает, что это уже дело заказчика: