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Почему у бутылок длинное горлышко 

Диана Товсепова 8 часов назад
Почему у бутылок длинное горлышко
Фото: depositphotos.com
Некоторые предметы, которыми мы пользуемся ежедневно, на самом деле не так просты, как кажутся. Так, возможно мало кто задумывался, почему у винных бутылок обычно удлиненное горлышко. Действительно, от чего было не придумать бутылку широкой по всей длине и только к концу сузить ее.
Как выяснил "Рамблер", на этот вопрос существует логичный ответ. Оказалось, что особая форма бутылки позволяет равномерно распределить большое давление углекислого газа на стенки. При этом так, когда человек держит бутылку, тепло распределяется по всему ее объему.
При этом крутые "плечики" таких бутылок способствуют удобному хранению бутылки в горизонтальном положении и удерживают осадок, который образуется при длительном хранении в винах.
Кроме того, бутылку с длинном горлышком еще и удобнее держать при использовании.
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