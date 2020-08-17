Для чего предназначено отверстие в иллюминаторе 

Тот, кто хотя бы раз был в самолете, наверняка обращал внимание на маленькую дырочку в иллюминаторе. Визуально может показаться, что это отверстие ведет наружу хотя это, конечно же, не так. «Рамблер» расскажет, для чего она предназначена.

Со стороны иллюминатор — это просто округлое окошечко в самолете. Но если рассмотреть его устройство, станет понятно, что это сложное технологическое приспособление, где каждая деталь играет свою роль, в том числе и маленькая дырочка.

Иллюминатор — это стеклопакет, состоящий из двух-трех слоев прозрачного пластика, разделенных воздушным промежутком. Его внешний слой обладает повышенной прочностью и способно выдерживать перепад давлений, что обеспечивает герметичность самолета. Внутренний — гораздо тоньше силовых и выполняет утеплительную, шумо— и защитную функции. А средний в свою очередь, предусмотрен в страховочной роли на тот маловероятный случай, что с внешним «стеклом» все же что-то случится.

Вышеупомянутая дырочка находится как раз в средней панели. Соответственно, она помогает уравновесить давление, отводя лишний воздух. Также отверстие предотвращает окно от запотевания или обледенения.