Дорогие вещи, на которые тратят деньги только бедняки 

В обществе давно и прочно установился стереотип о том, что богатые люди тратят баснословные суммы ежедневно и не скупятся ни на что. Однако это отнюдь не так, ведь существует ряд дорогих вещей, деньги на которые спускают лишь бедняки. А вот обеспеченные люди обходят эти товары стороной.

Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Шубы из натурального меха

Люди с низким доходом по-прежнему считают натуральный мех — признаком богатства и благополучия. Вот почему они нередко берут шубы в кредит. Тем временем обеспеченные люди знают о том, что дизайнеры давно отдают предпочтение экомеху, — таким образом они выступают за защиту животных.

Праздники на широкую ногу

Богатые устраивают торжества для того, чтобы завести новые знакомства или же собрать всех друзей вместе. Они не преследует цель — потратить как можно средств. А вот люди со скромным заработком придерживаются кредо "гулять так гулять", растрачивая на день рождения или свадьбу последние деньги и вдобавок залезая в долги. Нет ничего зазорного в желании повеселиться, однако делать это нужно по средствам, а не в ущерб своему бюджету.

Походы в рестораны

Для тех, кто не может похвастаться большим заработком, поход в ресторан является целым событием. Такие люди стараются непременно запечатлеть блюда и поделиться ими в Сети, тем самым демонстрируя, что они ведут завидный образ жизни.

Богатые же питаются в ресторанах отчасти потому, что для них это возможность провести переговоры в неофициальной обстановке с партнерами и конкурентами по бизнесу.