Какие веники для бани на Руси считались женскими 

Польза русской бани ни у кого не вызывает сомнений. Однако терапевтический эффект водных процедур во многом зависит от того, каким именно веником парится человек. При этом выбор определяют не только хвори, которые люди хотят преодолеть в бане, но и пол каждого конкретного индивидуума. Так что веники, как и многие вещи в этом мире, тоже подразделяются на женские и мужские.

Они бывают разными

Хорошенько попариться — это значит очиститься и физически, и духовно. Не случайно считается, что в бане можно оставить не только болезни, но и ссоры, обиды, вражду. Освобождение от негативных эмоций, приписываемое в народе магическому влиянию парилки, позволяет людям стать не только здоровее, но и выглядеть моложе. Традиционная русская баня чаще всего использует дубовые и березовые веники, хотя их можно изготовить из побегов почти всех кустарников и деревьев. Сырьем могут послужить веточки липы, ольхи, рябины, черемухи и смородины. Можжевельник, хвойные деревья, вишня, эвкалипт и крапива — тоже отличный материал для банных веников. Их порой делают и из трав: пижмы, полыни, шалфея, мелиссы. Для комплексного воздействия на организм человека веник часто собирают, как букет, из веточек нескольких разных растений.

Для прекрасных дам

Наши предки-язычники часто придавали деревьям и кустарникам человеческие черты. Не случайно про девушку говорят, что она красивая, как береза. А мужчину сравнивают с могучим дубом. Такое разделение на «мужские» и «женские» растения символически перешло и на банную магическую традицию. Поэтому для прекрасных и милых дам на Руси издавна изготавливали березовые, липовые, ольховые, ивовые и вишневые веники. Чаще всего женщины парились березовыми. Дело в том, что в листьях этого дерева содержатся эфирные масла, витамины А и С, флавоноиды, а также дубильные вещества. Они придают коже гладкость, упругость, румяность и эластичность. А если помыть волосы водой, в которой настоялись березовые веточки, то волосы станут крепкими, а перхоть больше не побеспокоит. Но хоть красота и важна для любой милой дамы, такой веник обладает множеством полезных свойств. В березовом пару расширяются мелкие бронхи, улучшается вентиляция легких, ускоряется заживление сыпи и гнойничковых инфекций, уходит нервное напряжение, а также ломота в мышцах. Липовые веники тоже очень полезны, особенно для улучшения работы почек и других внутренних органов. Они оказывают мочегонное действие, ускоряют потоотделение, способствуют очищению организма. Помогает липовый пар при гриппе и простуде, он производит жаропонижающий эффект, снимает головные боли. Ольховые веники также применяют при простуде, они снимают ломоту в суставах и мышцах. А веники, сделанные из молодых побегов вишни, получаются очень мягкими. Кроме того, они придают женскому телу приятный аромат. Ивовые веники используют прекрасные дамы, желающие сохранить упругость своей кожи, стимулировать ее регенерацию.

Для мужественных кавалеров

Считается, что представители сильного пола менее чувствительны, чем женщины. Поэтому для их кавалеров предназначаются не только веники, изготовленные из «мужских» деревьев (дуба, ясеня, клена, вяза), но и жесткие или колючие. Их делают из крапивы, можжевельника, пихты и других хвойных растений. Чаще всего мужчины пользуются дубовыми. Это дерево, как полагали наши предки-язычники, наделяет представителей сильного пола мощью и крепостью духа. Поэтому традиционно женщины такими вениками не парятся, если они не претендуют, конечно, на главенство в своих семьях. Дубовый веник незаменим для мужчин, чьи ноги обладают повышенной потливостью. Он может решить сию неприятную проблему. Пар веток и листьев этого дерева способствует снижению артериального давления, что особенно важно при воздействии высокой температуры на организм человека. Люди могут восстановить свои силы после тяжелой физической работы, попарившись в баньке с дубовыми вениками. Они также оказывают сильное противовоспалительное действие, благотворно влияют на жирную кожу. Можжевеловые, еловые и пихтовые веники не заготавливают впрок, поскольку хвоя осыпается при высыхании. Их используют свежими, но для смягчения колючих иголок обычно опускают в крутой кипяток на 10 минут. Жесткость этих растений не позволяет парить ими женщин — слишком больно будет нежным красавицам. Поэтому такие веники считаются сугубо мужскими. Впрочем, ветки пихты и можжевельника хороши для массажа, который стимулирует кровообращение и расслабляет мышцы. При радикулите, ревматизме, невралгии, болях в позвоночнике хвойные веники просто незаменимы. В этих растениях содержатся дезинфицирующие вещества, способные исцелить от респираторных заболеваний. Для лечения остеохондроза и подагры хорошо подходит веник из крапивы. Эта трава, как известно, сильно раздражает кожу, при этом снимая ломоту в суставах и мышцах. Такие веники используются после тяжелых нагрузок на поясницу, растяжений и ушибов. Естественно, хлестать крапивой даже крепких мужчин не стоит, во всем необходима мера и осторожность. Но воздействуя на больное место легкими взмахами, можно добиться впечатляющего терапевтического эффекта. У крапивного веника есть и другое интересное свойство. Он способен улучшить кровоснабжение паховой области, тем самым способствуя укреплению мужского здоровья.

Семейные веники

Однако не все веники четко подразделяются на женские и мужские. Есть среди них и те, что предназначены для супружеских пар и семей с детьми. Например, молодые муж и жена для укрепления брачных уз издавна парились вениками, плотно сплетенными из веточек рябины и пижмы. Считалось, что после утреннего похода в баню к вечеру супруги должны почувствовать эротический настрой. Ведь и пижма, и рябина оказывают не успокаивающее, а напротив, возбуждающее действие на нервную систему человека. Комбинированные веники подходят часто для всей семьи, ведь они сочетают в себе различные свойства. Многие любители банных процедур связывают вместе ветви дуба, березы, можжевельника и липы, некоторые предпочитают сочетание черемухи и крапивы. Вариантов множество, на любой вкус. Особое место в общем ряду занимают эвкалиптовые веники. Благодаря их мягкости они подходят даже детям. Ведь ветки этого целебного растения тонкие и гибкие. Такие веники полезны для здоровья школьников, поскольку они часто простывают. Грипп, ОРЗ, насморк и боль в горле — все это проходит, если подышать в бане парами эвкалипта.