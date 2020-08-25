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На что обращать внимание при покупке носков 

Вечерняя Москва 23 часа назад
На что обращать внимание при покупке носков
Фото: Вечерняя Москва
Роскачество провело исследование мужских носков семи популярных торговых марок. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке, чтобы носки носились долго и с удовольствием.
Сначала нужно смотреть состав. Лучший вариант — стопроцентный хлопок. Но, как показало исследование, этикеткам можно верить не всегда. Поэтому, перед тем как купить носки, пощупайте ткань.

— Материал, не соответствующий требованиям, при контакте неприятен. Ткань должна быть гигроскопичной, то есть хорошо впитывать влагу. Иначе человек в таких носках будет чувствовать себя как в герметичном футляре, создающем парниковый эффект. Из-за этого появляются неприятные запахи и размножаются микроорганизмы,

— отметил руководитель одного из отраслевых испытательных центров Дмитрий Гузов.
Также хорошо себя проявят носки из льна или бамбука. Цвет значения не имеет, но важно, чтобы краситель не оставался на ногах, а носки сами по себе не источали едких запахов.
Посмотрите на борт носков, чтобы избежать зуда и покраснений, — резинка не должна быть слишком узкой. А на изнаночной стороне не должно быть много ниточек. Мысок — слабое место носка, он часто быстро стирается. Поэтому лучше выбирать пары с усиленными, уплотненными мысками со швом над пальцами. Не обделите вниманием и пятку, она должна быть анатомической.
Наталья Завьялова, эксперт Роскачества:

— Перед тем как взять пару, убедитесь, что на этикетке указана полная информация: о поставщике, изготовителе, размере и составе сырья на русском языке. Их отсутствие — нарушение прав потребителей, которые согласно закону имеют право знать все о происхождении товара, чтобы обращаться с возможными претензиями адресно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Розовый в крапинку

Красивые и модные носки — важная часть образа. Но правильно их носить и сочетать умеют не все.
Разная длина, цвет, ткань — современный рынок чулочных изделий пестрит разнообразием. Носки с забавными рисунками — фруктами или мультипликационными героями — и другим декором все чаще встречаются на прилавках магазинов.

— Образ с яркими носками выглядит гармонично на уверенных в себе и креативных людях. Акцентные вещи нужно уметь носить. Иначе смотрится нелепо,

— предупреждает имиджмейкер Алина Некипелая.
Так, если вы делаете акцент на носках, то в остальном стоит придерживаться спокойных тонов, иначе рискуете переборщить. Кстати, в этом году актуальны голубой, коричневый, фиолетовый, оранжевый цвета, а также хаки.

— Их лучше сочетать с одной вещью из образа. Если у вас коричневый пиджак, можно добавить бирюзовую или розовую пару. Но если вы невысокого роста, такой контраст нежелателен,

— уточняет Некипелая.
Для женщин на пике моды в этом сезоне носки прозрачные и в крупную сеточку, полосатые.
Еще в тренде 2020 года для обоих полов тропические, геометрические, анималистичные мотивы, а также носки с принтом в горошек или с неординарной абстракцией.

СПРАВКА

В мировой политике часто используют «носочную дипломатию». С помощью такого весьма незначительного элемента деятели выражают свою солидарность к определенным идеям и событиям.
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Комментарии
Вещи , Наталья Завьялова , Дмитрий Гузов
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