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Клад с сотнями золотых монет нашли два 18-летних юноши 

Lenta.ru 22 часа назад
В Израиле нашли клад с золотыми монетами
Фото: Israel Antiquities Authority
Во время археологических раскопок в израильском городе Явне найден древний глиняный горшок с золотом. Об этом сообщает издание New York Times.
Находку совершили два 18-летних юноши, которые участвовали в раскопках. Внутри горшка насчитали 425 золотых монет, которые датируются IX веком нашей эры.
Хотя клад весит менее 900 граммов, для того времени это была огромная сумма.

«К примеру, на такие деньги можно было купить роскошный дом в одном из лучших районов Фустата — огромной и богатой столицы Египта тех дней», — утверждает Роберт Кул (Robert Kool) из Управления древностей Израиля.

По всей видимости, человек, спрятавший золото более 1000 лет назад, рассчитывал позднее откопать его. Чтобы горшок не сдвинулся, он закрепил его при помощи гвоздя. «Мы можем лишь гадать, что помешало ему вернуться и забрать сокровища», — говорится в заявлении Управления древностей Израиля.
В 2018 году сообщалось, что на острове Рюген в Германии кладоискатели-любители нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Во время раскопок были обнаружены 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора.
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