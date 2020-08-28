Письмо в бутылке через 35 лет вернулось к отправителю

Послание в бутылке 35 лет путешествовало по воде и нашлось недалеко от того места, где его бросили в океан. Об этом сообщает UPI.

1 августа 1985 года жительницы американского штата Делавэр Кэти Риддл (Cathi Riddle) и Стейси Уэллс (Stacey Wells) забросили в океан письмо в бутылке. Женщины надеялись, что их послание достигнет другого континента.

В начале августа 2020 года Брэд Вахсмут (Brad Wachsmuth), житель этого же штата, катался на каяке по реке Бродкилл и наткнулся на бутылку, плавающую на поверхности воды. Доплыв до берега, мужчина прочитал послание и решил найти адресата.

Вахсмут связался с Риддл, встретился с ней и отдал письмо. Женщина была рада узнать, что ее послание нашло получателя, однако она удивилась, что за 35 лет оно не уплыло дальше ее родного штата.

Ранее сообщалось, что письмо в бутылке за 11 лет проделало путь от Великобритании до США и выплыло на другом континенте. Нашедшие послание люди признались, что оно вдохновило их написать собственное послание и забросить его в океан.