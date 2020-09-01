Названа опасность синего экрана телефона 

Стало известно, чем для человека опасен синий экран смартфона. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на врача-офтальмолог «СМ-Клиники» Марину Царегородцеву.

Врач заявила, что экран опасен из-за того, что в его свет входит спектр света от фиолетового до голубого. Кроме того, при длительном контакте с синим светом нарушается выработка мелатонина, гормона сна. После контакта с синим экраном людям становится труднее засыпать, а сам сон становится тревожным.

Врач порекомендовала носить специальные очки, устраняющие блики с поверхности экрана. При длительном использовании гаджетов она посоветовала увлажнять глаза.