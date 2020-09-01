Названа опасность синего экрана телефона 

Стало известно, чем для человека опасен синий экран смартфона. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на врача-офтальмолог «СМ-Клиники» Марину Царегородцеву.
Врач заявила, что экран опасен из-за того, что в его свет входит спектр света от фиолетового до голубого. Кроме того, при длительном контакте с синим светом нарушается выработка мелатонина, гормона сна. После контакта с синим экраном людям становится труднее засыпать, а сам сон становится тревожным.
Врач порекомендовала носить специальные очки, устраняющие блики с поверхности экрана. При длительном использовании гаджетов она посоветовала увлажнять глаза.
"По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей — наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза", — заявила она.
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