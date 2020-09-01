Отец возмутился слишком сексуальной детской куклой 

Компания-производитель пообещала разобраться.

Британец Адам Уивер купил в супермаркете куклу известной фирмы для своей семилетней дочери Саванны. Коробка была закрыта, а на картинке изображена девочка в рубашке и юбке. Но когда мужчина открыл упаковку и рассмотрел игрушку, она выглядела несколько иначе. На теле куклы было нарисовано красное кружевное белье и чулки. Адам не был ханжой, но такой наряд для игрушки маленькой девочки показался ему странным.

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Мужчина написал компании-производителю возмущенное послание. Он сообщил, что спрятал игрушку от дочери и купил ей другую. Представители компании извинились перед отцом и пообещали убрать чрезмерно сексуализированную игрушку из продажи, пишет Mirror.