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Отец возмутился слишком сексуальной детской куклой 

Letidor.ru 12 часов назад
Отец возмутился слишком сексуальной детской куклой
Фото: Letidor.ru
Компания-производитель пообещала разобраться.
Британец Адам Уивер купил в супермаркете куклу известной фирмы для своей семилетней дочери Саванны. Коробка была закрыта, а на картинке изображена девочка в рубашке и юбке. Но когда мужчина открыл упаковку и рассмотрел игрушку, она выглядела несколько иначе. На теле куклы было нарисовано красное кружевное белье и чулки. Адам не был ханжой, но такой наряд для игрушки маленькой девочки показался ему странным.
Социальные сети
Мужчина написал компании-производителю возмущенное послание. Он сообщил, что спрятал игрушку от дочери и купил ей другую. Представители компании извинились перед отцом и пообещали убрать чрезмерно сексуализированную игрушку из продажи, пишет Mirror.
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