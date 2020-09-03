Эксперты разработали калькулятор возраста смерти 

Исследователи из Университета Восточной Англии разработали калькулятор, получивший название Mylongevity. Он показывает влияние различных медицинских факторов и факторов образа жизни на ее продолжительность. С помощью программы можно не только определить свой приблизительный возраст смерти, но и, вооружившись рекомендациями, попробовать его отложить.

Отметим, что разработкой приложения руководит профессор по имени Елена Кулинская. Об этом пишет The Sun.

«Людей интересует продолжительность их жизни, но не только из болезненного любопытства, — говорит Кулинская. — Ожидаемая продолжительность жизни имеет большое значение при любом долгосрочном планировании, и это особенно важно для людей, планирующих свои финансовые цели и стратегии выхода на пенсию. Эта информация также может помочь людям увеличить продолжительность жизни, изменив образ жизни на более здоровый».

Чтобы использовать калькулятор, нужно просто ввести свои данные, включая свое имя, возраст, пол, указать хронические заболевания (при наличии), а также свое отношение к курению. После этого калькулятор покажет, сколько еще вы, вероятно, проживете.

«Программное обеспечение, которое мы разработали, основано на наших исследованиях с использованием электронных медицинских карт. В нашем недавнем анализе ожидаемой продолжительности жизни мы отследили 110 000 здоровых людей, которым в течение следующих 25 лет исполнилось 60 лет в период с 1990 по 2000 год. Данные о состоянии их здоровья обновлялись каждые шесть месяцев. Результаты нашего анализа преобразуются в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и почтового индекса. В список факторов риска, которые мы использовали, входят гипертония, диабет, гиперхолестеринемия, ИМТ, риск сердечного приступа в течение 10 лет, курение и прием статинов», — объясняет профессор.

К сожалению, приложение было разработано до пандемии Covid-19 (которая может внести свои коррективы в продолжительность жизни для многих). По словам Кулинской, в ближайшем будущем калькулятор обновят — с учетом влияния коронавирусной инфекции, которая может оказывать влияние на продолжительность и качество жизни, даже если протекала бессимптомно.

В целом исследователи надеются, что калькулятор может оказаться полезным для врачей общей практики, которые помогут пациентам переключиться на ЗОЖ.