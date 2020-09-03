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Ученые разработали калькулятор возраста смерти 

Анастасия Иванова 3 сентября 2020
Создан калькулятор возраста смерти
Фото: depositphotos
Исследователи из Университета Восточной Англии разработали калькулятор под названием Mylongevity. Он высчитывает как медицинские факторы и образ жизни влияют на продолжительность жизни. С помощью программы можно определить свой примерный возраст смерти и скорректировать его, изменив привычки. Об этом пишет The Sun.

«Людей интересует продолжительность жизни, но не только из любопытства, — объясняет руководитель проекта профессор Елена Кулинская. — Ожидаемая продолжительность жизни имеет большое значение при любом долгосрочном планировании, и это особенно важно для людей, планирующих свои финансовые цели и стратегии выхода на пенсию. Эта информация также может помочь людям увеличить продолжительность жизни, изменив образ жизни на более здоровый».

Чтобы использовать калькулятор, нужно просто ввести свои данные, начиная от возраста, заканчивая хроническими заболеваниями, перечислить вредные привычки. После этого калькулятор покажет, сколько еще вы, вероятно, проживете.

«Программное обеспечение, которое мы разработали, основано на наших исследованиях с использованием электронных медицинских карт. В нашем недавнем анализе ожидаемой продолжительности жизни мы отследили 110 000 здоровых людей, которым в течение следующих 25 лет исполнилось 60 лет в период с 1990 по 2000 год. Данные о состоянии их здоровья обновлялись каждые шесть месяцев. Результаты нашего анализа преобразуются в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и почтового индекса. В список факторов риска, которые мы использовали, входят гипертония, диабет, гиперхолестеринемия, ИМТ, риск сердечного приступа в течение 10 лет, курение и прием статинов», — объясняет профессор.

Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизни многих людей, даже если заболевание прошло бессимптомно. Но исследователи все равно надеятся, что калькулятор может помочь пациентам начать вести здоровый образ жизни.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости.
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Вещи , Жизнь после смерти
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