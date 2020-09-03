Создан калькулятор возраста смерти

«Людей интересует продолжительность жизни, но не только из любопытства, — объясняет руководитель проекта профессор Елена Кулинская. — Ожидаемая продолжительность жизни имеет большое значение при любом долгосрочном планировании, и это особенно важно для людей, планирующих свои финансовые цели и стратегии выхода на пенсию. Эта информация также может помочь людям увеличить продолжительность жизни, изменив образ жизни на более здоровый».
«Программное обеспечение, которое мы разработали, основано на наших исследованиях с использованием электронных медицинских карт. В нашем недавнем анализе ожидаемой продолжительности жизни мы отследили 110 000 здоровых людей, которым в течение следующих 25 лет исполнилось 60 лет в период с 1990 по 2000 год. Данные о состоянии их здоровья обновлялись каждые шесть месяцев. Результаты нашего анализа преобразуются в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и почтового индекса. В список факторов риска, которые мы использовали, входят гипертония, диабет, гиперхолестеринемия, ИМТ, риск сердечного приступа в течение 10 лет, курение и прием статинов», — объясняет профессор.