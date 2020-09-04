12 шокирующих лотов, выставленных на продажу 

Порой каждый ловит себя на мысли, что живет среди очень странных людей. Предлагаем еще раз в этом убедиться, познакомившись с 12 самыми необычными лотами, выставленными на продажу и приобретенными этими чудаками на аукционе eBay

12. Тест на беременность от Бритни Спирс

Да, кто-то был настолько заинтересован в секретах Бритни Спирс, что не побрезговал порыться в мусоре в отельном номере, где останавливались Бритни и ее муж в то время Кевин Федерлайн.

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В мусоре был найден использованный тест на беременность, который решили выставить на продажу на аукцион eBay. Радиостанция Оттавы 89.9 приобрела этот лот за 5000 долларов!

11. Жареный сыр Святой Марии

Веб-портал Goldenpalace.com приобрел гренку с сыром 10-летней давности за 28 000 долларов! Это не просто состарившийся сэндвич, на нем изображение Святой Девы Марии.

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Женщина, которая пожарила эту гренку, не увидела на ней ничего такого, пока не откусила кусочек. Она была шокирована, ведь на нее смотрела Святая Мария. Тотчас же женщина положила сэндвич в пластиковый пакетик с ватными шариками и выставила его на аукцион, так как ей нужны были наличные деньги. Через 10 лет его приобрели!

10. Использованная салфетка от Скарлетт Йоханссон

На телевизионном шоу The Tonight Show Скарлетт Йоханссон высморкалась в салфетку от Kleenex.

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Салфетку поместили в пластиковый пакет и выставили на аукцион. Анонимный покупатель заплатил за нее 5300 долларов.

9. Искусственный ноготь от Леди Гаги

После выступления Леди Гаги дворник во время уборки на сцене нашел ее акриловый ноготь.

BigPikcha.ru

Черно-золотой искусственный ноготь эпатажной певицы с остатками клея и ее оригинального ногтя был продан за 13 000 долларов. Покупка, достойная сумасшедшего.

8. Кариозный зуб Джона Леннона

Канадский дантист заплатил 30 500 долларов экономке Джона Леннона за кариозный зуб, принадлежащий певцу.

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Дантист поместил зуб в капсулу и выставил у себя в кабинете как драгоценность. Поклонники со всего мира приезжают в Канаду, чтобы посмотреть на зуб Леннона.

7. Грязный бюстгальтер Дженнифер Лоуренс

Грязный спортивный бюстгальтер Дженнифер Лоуренс, который она носила во время репетиций на съемках фильма «Мой парень — псих», продали за 3175 долларов.

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Был продан не только потный бюстгальтер, но и рубашка с длинными рукавами, надетая поверх него. Какая удача!

6. Обслюненная бейсбольная карточка

На аукционе в виде лота были выставлены футбольные карточки Майкла Вика, обслюненные двумя его собаками.

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И кто-то же заинтересовался пожеванными карточками средненького футболиста, обвиненного в жестоком обращении с животными, и потратил на это 7400 долларов! Эти деньги, как сообщается, отдали местной организации по спасению животных.

5. Свадебное платье бывшей супруги

Ларри Стар выставил свадебное платье своей бывшей супруги на продажу. Он даже сам примерил платье 12-го размера.

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Жизнь Ларри после свадьбы была полна разочарований и горести, и он решил заработать немного на свадебном платье бывшей супруги. Самой высокой ставкой стали 3500 долларов, но деньги так не были выплачены.

4. Право назвать ребенка

Женщина из штата Коннектикут выставила на аукцион право назвать ее новорожденного ребенка. Аукцион выиграл веб-портал Goldenpalace.com. Теперь ребенка зовут в честь портала: Golden Palace Benedetto. Мама стала называть ребенка Голди.

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Был и другой случай. Одна из женщин за 10 000 долларов сделала на лбу татуировку Goldenpalace.com, так как именно эта ставка сыграла. Деньги нужны были на обучение сына в частной школе.

3. Брюки от тюремной робы узника концентрационного лагеря

Канадец Виктор Кемпф продал брюки в полоску, часть тюремной робы, за 18 000 долларов. Они принадлежали еврею, который содержался в лагере Аушвиц и был казнен в газовой камере нацистами.

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На аукционе eBay в отношении лотов есть свои ограничения, которые касаются произведений искусства, военных трофеев, но брюки все же были выставлены. С ними в комплекте шли зубные щетки и бигуди жертв холокоста. Модераторы аукциона забанили продавца, но уже после совершения продажи.

2. Картина, которая ожила

На картине The Hands Resist Him («Руки противятся ему») изображены мальчик и девочка со странными выражениями лиц, стоящие у витрины. За витриной можно увидеть ужасающие пары рук, которые хотят забрать детей.

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Картина была создана Биллом Стоунхемом по фотографии его детей, которые позировали при съемке. Многие люди, смотрящие на изображение, начинали плохо себя чувствовать. Актер Джон Марли (известный по фильму «Крестный отец») приобрел картину, но через некоторое время снова выставил ее на продажу, так как в семье с детьми стали происходить необъяснимые неприятности. Картину продали за 1025 долларов в Мичиган. Коллекционер держит полотно в закрытой коллекции.

1. Невинность

Керис Копестейкс выставила на аукцион свою невинность за 10 000 долларов.

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Бизнесмен, который сделал самую большую ставку, не забрал невинность у девушки, а просто поучаствовал, чтобы материально помочь ей поступить в колледж. Родители гордятся изобретательностью дочери!