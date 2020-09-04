Украденную из аббатства картину XIX века нашли в Техасе

Представители службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) сообщили, что обнаружили в американском штате Техас картину XIX века, похищенную из аббатства в Италии.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE)… в Далласе, штат Техас, в среду обнаружила картину XIX века, которая в мае 2002 года была похищена из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена (северо-восток страны)", — говорится в сообщении службы.

По данным властей, речь идет о картине "Вознесение Девы Марии", которую в августе 1851 года написал итальянский художник Джузеппе Паппини.

Подразделение таможенной службы по вопросам национальной безопасности (HSI) Далласа смогло отследить произведения при помощи наводки от их представителя в Риме, полученной в 2019 году. Агенты выяснили, что картину в 2015 году купил частный коллекционер произведений искусства в районе Далласа. Картину он приобрел у дилера, который не знал, что она была украдена.

После того как коллекционер получил информацию о том, что картина похищена, он добровольно согласился передать ее представителям службы, чтобы ее можно было вернуть в итальянский монастырь.