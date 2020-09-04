Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украденную из итальянского аббатства картину XIX века нашли в Техасе 

РИА Новости и ещё 2 10 часов назад
Украденную из аббатства картину XIX века нашли в Техасе
Фото: U.S. Immigration and Customs Enforcement/Charles Reed
Представители службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) сообщили, что обнаружили в американском штате Техас картину XIX века, похищенную из аббатства в Италии.
"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE)… в Далласе, штат Техас, в среду обнаружила картину XIX века, которая в мае 2002 года была похищена из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена (северо-восток страны)", — говорится в сообщении службы.

По данным властей, речь идет о картине "Вознесение Девы Марии", которую в августе 1851 года написал итальянский художник Джузеппе Паппини.

Подразделение таможенной службы по вопросам национальной безопасности (HSI) Далласа смогло отследить произведения при помощи наводки от их представителя в Риме, полученной в 2019 году. Агенты выяснили, что картину в 2015 году купил частный коллекционер произведений искусства в районе Далласа. Картину он приобрел у дилера, который не знал, что она была украдена.
После того как коллекционер получил информацию о том, что картина похищена, он добровольно согласился передать ее представителям службы, чтобы ее можно было вернуть в итальянский монастырь.
Видео дня. Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Стало известно, где нашли следы яда у Навального Стало известно, где нашли следы яда у Навального
Комментарии
Вещи , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гибель Валерия Харламова: что произошло на самом деле
Гибель Валерия Харламова: что произошло на самом деле
Какой национальности были древнерусские богатыри
Какой национальности были древнерусские богатыри
Что сибирский охотник никогда не сделает
Что сибирский охотник никогда не сделает
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
На юную певицу грохнулась мать с потолка
00:10
На юную певицу грохнулась мать с потолка
Люди
На Сахалине ожил заброшенный маяк
01:24
На Сахалине ожил заброшенный маяк
Места
Почему тюремная роба полосатая
04:40
Почему тюремная роба полосатая
Истории Вещи
Кем была жена Ивана Поддубного
04:34
Кем была жена Ивана Поддубного
Люди Истории
Жителей Бутова насмешили козлы на внедорожнике
00:41
Жителей Бутова насмешили козлы на внедорожнике
Безумный мир
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
03:11
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Люди
Как советские войска победили японских самураев
24:01
Как советские войска победили японских самураев
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение