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Как достать занозу при помощи скотча 

Мира Маркина 8 часов назад
Как достать занозу при помощи скотча
Фото: depositphotos.com
Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с такой напастью, как заноза. Порой достать ее проще простого, но иногда ничего не помогает.
К счастью, существует ряд лайфхаков, которые помогут вмиг избавиться от занозы. Об одном из самых эффективных — в материале "Рамблера".
Если кончик занозы выглядывает наружу, попробуйте воспользоваться скотчем или липкой лентой. Наклейте ее на пораженный участок кожи, а затем потяните ее в том же направлении, по которому вошла заноза.
Кстати, скотч может выручить и в других ситуациях. К примеру, — он поможет предотвратить мозоли: просто наклейте скотч на особо уязвимые места кожи.
Кроме того, липкая лента — незаменимая вещь для чистки одежды. Смотайте из скотча липкий клубок и пройдитесь им по брюкам или свитерам, на которых осталась шерсть домашнего любимца или пыль, — вы тут же заметите результат.
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