Как достать занозу при помощи скотча 

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с такой напастью, как заноза. Порой достать ее проще простого, но иногда ничего не помогает.

К счастью, существует ряд лайфхаков, которые помогут вмиг избавиться от занозы. Об одном из самых эффективных — в материале "Рамблера".

Если кончик занозы выглядывает наружу, попробуйте воспользоваться скотчем или липкой лентой. Наклейте ее на пораженный участок кожи, а затем потяните ее в том же направлении, по которому вошла заноза.

Кстати, скотч может выручить и в других ситуациях. К примеру, — он поможет предотвратить мозоли: просто наклейте скотч на особо уязвимые места кожи.

Кроме того, липкая лента — незаменимая вещь для чистки одежды. Смотайте из скотча липкий клубок и пройдитесь им по брюкам или свитерам, на которых осталась шерсть домашнего любимца или пыль, — вы тут же заметите результат.