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Вещи, которые по приметам нельзя дарить и принимать в дар 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Вещи, которые по приметам нельзя дарить
Фото: depositphotos.com
Если вы верите в приметы, то прежде чем дарить что-то, убедитесь, что вещь не имеет к ним никакого отношения. «Рамблер» расскажет о некоторых предметах, которые по приметам нельзя дарить и принимать в дар.

Ножи

Если верить приметам, то не следует дарить любые острые предметы, в том числе ножницы, вилки и кинжалы. Считается, что острая поверхность притягивает негативную энергию.

Полотенце

Приметы относят полотенце к похоронной символике. Всегда было принято дарить эту вещь тем, кто несет гроб. Считается, что когда люди помоют руки и вытрут их, они вспомнят добрым словом усопшего.

Тапочки

Тапочки также связаны с похоронной символикой. Поскольку по приметам, усопших принято хоронить в белых тапочках.

Пустой кошелек

Такой подарок символизирует отсутствие денег. Поэтому прежде чем дарить кошелек, в него нужно положить любую купюру. И тогда он будет «притягивать» деньги.

Часы

Эта примета распространяется только на наручные часы. В некоторых восточных странах такой подарок делают тем, кого приглашают на похороны. А в Европе считают, что механизм часов сбивает биологические ритмы.
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