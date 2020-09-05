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Счастливый доллар: самая дорогая монета в мире вновь выставлена на торги 

ТК «Звезда» и ещё 9 20 часов назад
Самую дорогую в мире монету выставили на торги
Фото: ТК «Звезда»
Серебряный доллар 1794 года выпуска держал в руках еще самый первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон.
Монета достоинством в один доллар, отчеканенная в 1794 году из чистого серебра и являющаяся самой дорогой в мире, вновь выставлена на продажу. В 2013 году этот доллар уже был приобретен за 10 миллионов долларов и сейчас, по прогнозам аукционистов, может обновить мировой рекорд.
Серебряный доллар XVIII века держал в руках еще первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. На одной его стороне изображен профиль Свободы, стилизованный под греческих богинь, а на обороте — белоголовый орел, являющийся символом США.

«Эта монета мечты — бесценный артефакт, которым я гордился. И мне жаль, что нужно расстаться с ним. Надеюсь, что новый владелец монеты будет ценить ее так же, как и я»,

— заявил каналу CNN владелец монеты Брюс Морелан.
Всего таких ныне раритетных монет было выпущено 1758, а до наших дней сохранились ишь около 130. Все они, в основном, предназначались для конгрессменов и почетных граждан США.
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Комментарии
Вещи , Джордж Вашингтон , CNN
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