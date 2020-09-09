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Почему нельзя выкидывать чайные пакетики 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему нельзя выкидывать чайные пакетики
Фото: depositphotos.com
Немногие знают об этом, но использованные чайные пакетики могут не единожды спасти в быту. Каким образом? Разбирался "Рамблер".

Избавят от красноты глаз

Приложите замоченные холодные пакетики на глаза и полежите так 5-10 минут. Такая процедура поможет избавиться от покраснений, а также уменьшит мешки под глазами.

Очистят зеркало

Теплые чайные пакетики помогут избавиться от жирных отпечатков пальцев на стеклах и зеркалах. Вот только после их использования вам придется убрать остатки чая водой, а после протереть поверхность сухой тканью.

Уберут неприятный запах

Предварительно высушите саше, а затем отправьте его на ночь в место с неприятным запахом. Положить чайные пакетики можно в ботинки, микроволновку и даже в холодильник.

Удобрят растения

Разместите на дне или в центре горшка слой использованных чайных пакетиков. Они помогут сохранить почву влажной как можно дольше, а также станут природным удобрением.
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