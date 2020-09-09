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Обнаруженная в российской квартире скрипка Страдивари оказалась подделкой 

Lenta.ru и ещё 4 17 часов назад
Найденная скрипка Страдивари оказалась подделкой
Фото: Юрий Курносов
Обнаруженная недавно в российской квартире скрипка итальянского мастера и виртуоза Антонио Страдивари оказалась подделкой, изготовленной в Германии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Скрипку с подписью Антонио Страдивари обнаружил в квартире в Тульской области москвич Юрий Курносов. Жилплощадь принадлежала его умершей тете. После проведенной экспертизы наследнику подтвердили подлинность скрипки и заявили, что она была сделана в XVII веке.

Однако спустя несколько дней специалисты выяснили, что инструмент поддельный и был изготовлен в Германии в XIX веке.

Под подписью итальянца они обнаружили два имени — Нойнер и Хорнштайнер.
Заключение специалистов расстроило владельца скрипки. Пока он не решил, что будет делать с инструментом дальше. Несмотря на опровержение, эксперты считают, что скрипка по-прежнему представляет большую ценность, а после реставрации ее стоимость может достигать трех тысяч долларов (почти 227 тысяч рублей).
По словам Курносова, он узнал о скрипке от своего отца. Тот рассказал, что инструмент приобрел муж тети Анатолий, который был шахтером и не увлекался музыкой. После его смерти скрипка стала семейной реликвией и передавалась по наследству.
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Вещи , Жизнь после смерти , Антонио Страдивари
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