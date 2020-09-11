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5 вещей, которые опасно выбрасывать в унитаз 

Мира Маркина 18 часов назад
5 вещей, которые опасно выбрасывать в унитаз
Фото: depositphotos.com
Использовать унитаз как мусорное ведро — крайне плохая затея, которая в долгосрочной перспективе может привести к не самым приятным последствиям. Какие вещи противопоказано выбрасывать в унитаз и почему, выяснял "Рамблер".

Женские средства личной гигиены

Прокладки и тампоны обладают впитывающими свойствами. Попадая в унитаз, они набухают и увеличиваются в размерах, после чего не дают потоку воды свободно пройти.

Презервативы

Средства контрацепции не растворяются в унитазе. Напротив, презервативы застревают в трубах и создают серьезное препятствие для воды.

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца — это не туалетная бумага, а потому они гораздо труднее растворяются в воде.

Мелкий мусор

Соблазн выкинуть в унитаз чеки, этикетки и другой мелкий мусор велик, однако, если вам не хочется вызывать сантехника, отправьте все ненужное в мусорное ведро.

Волосы с расчески

Спутанные волосы очень быстро прилипают к другим предметам, оказавшимся в унитазе, из-за чего образуется засор.
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