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Пылившийся в гараже мужчины чайник оказался ценнейшим императорским фарфором 

Lenta.ru 17 часов назад
Британец нашел в гараже ценный императорский фарфор
Фото: Hansons Auctioneers
Житель Англии нашел в гараже старый чайник и узнал, что на самом деле это принадлежавший китайскому императору ценнейший сосуд для вина, который может стоить до 100 тысяч фунтов (9,8 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.
51-летний рабочий на пенсии, который пожелал остаться анонимным, воспользовался введенным из-за пандемии коронавируса режимом строгой изоляции, чтобы разобрать гараж, и нашел старый китайский чайник. Когда-то расписанное эмалью изделие из фарфора украшало кабинет его матери, но после ее смерти больше десяти лет пылилось в коробке.
Англичанин собирался отдать находку в благотворительный магазин, но на всякий случай решил отнести к оценщику. Аукционист сказал, что это не чайник, а кувшин для вина, который, по всей видимости, когда-то принадлежал китайскому императору Цяньлуну.
Владелец рассказал, что чайник находился в доме их семьи столько, сколько он себя помнит. «Мы считаем, что его привез в Англию из Китая мой дедушка, который базировался на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны и был награжден военной наградой Британии и Стран Содружества "Бирманская звезда"», — пояснил он.

«Это, должно быть, лучшая находка за время режима строгой изоляции», — сказал владелец аукционного дома Hansons Чарльз Хэнсон (Charles Hanson).

Два почти идентичных кувшина находятся в Музее императорского дворца в Тайбэе, Тайвань, и в Запретном городе в Пекине, Китай.
Аукцион пройдет 24 сентября. Фактическая стоимость кувшина — от 20 тысяч фунтов (1,9 миллиона рублей) до 40 тысяч фунтов (3,9 миллиона рублей), но ставки могут достичь и 100 тысяч фунтов (9,8 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что житель Великобритании разбирал шкафы и случайно нашел документы личного шофера бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля. В их числе было несколько секретных телеграмм и инструкций, отправленных с Даунинг-стрит 10, резиденции премьер-министра, и из полицейского управления.
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