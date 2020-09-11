Какие драгоценные камни считались на Руси лечебными

Знания о силе «драгих камней» на Руси были не в пример выше, чем современные, ограничивающиеся зодиакальным гороскопом. За каждым камнем стоял определенный код, который помогал нашим предкам противостоять губительным внешним силам, будь то болезнь или человеческая враждебность.

Не только во времена язычества — и при христианстве, в основном с XI по XVIII вв, люди использовали целебные и обережные свойства минералов и драгоценных камней, а многие ученые посвящали свои труды этой теме. При этом зачастую присутствовали отсылки к Библии как к основному источнику символики камней для христиан.

И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. (прим. : яспис — яшма; сардис — красный камень; смарагд –изумруд). Откровение Иоанна Богослова

Царь Иоанн IV, по свидетельствам современников, внимательно изучил лечебные силы драгоценных камней. Иностранных путешественников, которым удавалось увидеть царское убранство, поражало не только количество и разнообразие сверкавших ювелирных украшений, но и увлеченность монарха «наукой» о камнях. В сказаниях англичанина Горсея так описывается свидание с Иваном Грозным незадолго до его смерти:

«Посмотрите на этот чудесный коралл и бирюзу, возьмите их: они сохраняют природную яркость своего цвета; положите их теперь ко мне на руку, я заражен болезнию; смотрите, как они тускнеют; это предвещание моей смерти. Принесите мой царский посох; это рог единорога, оправленный весьма красивыми алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Поздно, этому посоху уже не спасти меня. Смотрите на эти драгоценные камни. Вот алмаз, блеском дороже и ценнее всех прочих. Никогда я не любил его, он укрощает сластолюбие, дает воздержание и целомудрие. Лошадь не то, что человек, умрет от малейшей частицы его, истертой в порошок и данной в питье. Вот рубин; он врачует сердце, мозг, силу и память человека».

Этот отрывок ярко передает отношение к драгоценным камням в то время. На Руси эти знания были почерпнуты не только из трудов европейских ученых. К одним из самых ранних источников сведений о способах применения камней относится «Физиолог», памятник древней переводной литературы александрийского происхождения. Собрание описаний фантастических и реальных животных и камней послужило основой для начальных геммологических знаний. Среди прочих там упоминаются индийский камень, лечащий от водянки; скорородящий камень, помогающий в родах, и более знакомый нам адамант (алмаз), которому приписывают защитную силу от злых духов.

Древнейшим документом на Руси, дающим подробное описание только драгоценных камней, стало известное по Изборнику 1073 года «Сказание о 12 драгоценных камнях» Епифания Кипрского, одного из Отцов Церкви.

Оттуда узнали наши предки, что рубин помогает от язв, причиненных железом, сапфир лечит опухоли, а топаз — водянку.

Также каждому камню приписывают связь с определенными человеческими качествами.

В лечебнике XVI века сведения более систематизированы, они представляют собой как врачующие свойства камней, так и защитные, в том числе от различных бытовых ситуаций, таких как, например, падение с коня («расшибление», согласно лечебнику, предотвращает бирюза).

В камнях люди видели и способ уберечься от грешных помыслов, опору для сохранения духовной и телесной чистоты. Ношение с собой алмаза и яхонта лазоревого как раз помогало предотвратить возникновение дурных мыслей и поступков. Конечно, прямого влияния на сознание камни оказывать не могли, но обладатель подобного талисмана вряд ли уже позволял себе нарушить очищающее влияние драгоценности, которой он доверился.

В своей работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» Даль критически отзывается о подобных методах лечения болезней. Подобная точка зрения вполне справедливо разделялась уже и его современниками. В то же время он на рациональном уровне подчеркивает, что благодаря многочисленным описаниям полумифических свойств камней наши предки также обращались и к физическим свойствам минералов. Они рассматривали их цвет, твердость, способность противостоять различным орудиям. Также благодаря интересу, спровоцированному лапидариями — сборниками о примечательных камнях — развивалась торговля самоцветами с иностранными государствами, просыпалось желание найти те же богатства и в России. Стимулировалось и развитие русского ювелирного дела, ведь многие предпочитали иметь достойную оправу для своих камней.

Из «Лечебника» XVIвека:

Алмаз — кто смертельную отраву выдаст, если к камню приблизится, потеть начнет; спасет от лунатизма и успокоит беснующихся

Яхонт черный — кто тот яхонт носит при себе в перстне, будет честен в людях

Лал — похоти телесные лишние унимает

Яхонт лазоревый — тело умножает и благолепие лицу подает, пот лишний унимает, измены открывает, чирьи уздравляет

Изумруд — толчен в питии положишь, уймет смертоносную ядость

Бирюза — кто его носит при себе, не может быть убит, понеже никогда не видали его на убитом человеке

Аметист — пьянство отгоняет, к ловлению зверей диких и птиц помогает

Топаз — коли в кипящую воду положишь, и вода кипеть не начнет и перестанет, назад его можешь голой рукой вынуть, и то дело испытано неким мудрецом во фряжской земле, во граде Париже

Малариуз — промеж мужа и жены любовь умножает

Гранат — кто его носит во рту, у того речь и смысл к судебным делам направляет

Агат — положи в воду и дай умокнуть три дня, жене роды облегчит, девицу в распутстве уличит

Аспид — от потопа на воде спасет, от соблазнов сохраняет