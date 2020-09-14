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Откуда берется пыль на самом деле 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Откуда берется пыль на самом деле
Фото: depositphotos.com
Каждый год в обычной двухкомнатной квартире оседает до 20 килограммов пыли. «Рамблер» расскажет, откуда берется такой «загрязнитель» в наших домах.
Пылью называют взвешенные в воздухе твердые частицы размером от 0,01 до 10 микронов. Какое-то количество пыльного вещества благодаря ветру попадает к нам в квартиры в результате сжигания твердого горючего, переработки минеральных веществ, выветривания скал и других процессов, связанных с образованием микрочастиц.
Как оказалось, около 70 процентов пыли у нас появляется издалека, и только 30 процентов производится благодаря деятельности человека. Ученые выяснили, что пустыня Сахара является главным источником пыли для всей Земли. С ее территории ветер ежегодно уносит в среднем 150 миллионов тонн пыли.
Вторым не менее крупным источником является вулкан Сакурадзима. Периодически из его жерла в атмосферу попадает до 14 миллионов тонн вулканического пепла.
Что касается пыли в квартире, то она появляется потому, что в них все время происходят какие-то жизненные процессы. Например, от верхнего слоя кожи человека (эпидермиса) отслаиваются мелкие частицы или домашние животные оставляют свою шерсть.
Чтобы не было осложнений для дыхательных путей, следует регулярно очищать свою квартиру или дом от частиц пыли.
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