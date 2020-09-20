Надежные места, чтобы спрятать деньги в квартире

Современные люди свои деньги, как правило, хранят в банках или инвестируют с целью получения прибыли. Но есть и те, кто предпочитает прятать сбережения дома. «Рамблер» расскажет, где в квартире спрятать ценности так, чтобы их не нашли воры.

Швейные и вязальные принадлежности

Никто не говорит прятать деньги в швейную машинку. Ее могут забрать, если можно продать по выгодной цене. Остановить свой выбор лучше на нитках. Нужно свернуть купюры в трубочку и обмотать их шерстяными нитками. Клубок сделать небольшим, чтобы он не бросался в глаза. Вряд ли у вора будет интерес к таким вещам.

Стиральная машинка

Сбережения можно спрятать в стиральной машинке, а именно в блоке самостоятельного слива. В нем размещен небольшой шланг. Все остальное пространство свободно. Туда можно спрятать скрученную пачку купюр.

Полые конструкции

Например, стенка с полым корпусом. Даже если в нее спрятать заначку, при простукивании вряд ли удастся ее обнаружить. Для этого в конструкции вырезают небольшой короб. Нужно убедиться, что после этого не будет видно никаких сколов и трещин.

Еще одной полой конструкцией является карниз. В него также можно спрятать заначку, предварительно свернув ее. Стоит учесть, что карниз должен прочно держаться, чтобы в момент осмотра квартиры ворами он не упал, и оттуда не вывались ценности.

Некоторые умельцы прячут деньги в полых торцах межкомнатных дверей. Такое можно проделать и с входными металлическими дверями. Но это при условии, что деньги не понадобятся в ближайшее время.

В стене или полу

Этот способ подойдет тем, кому заначка понадобиться через несколько лет. В стене или полу при отделке делается углубление. В него вкладывают заначку. Затем все закрывают плотным твердым материалов и оштукатуривают. И поверх всего делают чистовую отделку.

Аналогично с полом. В нем делают углубление в любом углу комнаты. Затем его закрывают материалом. Затем облицовывают. Отличный вариант — кафель. Его невозможно простукать.

На балконе

В это место воры заглядывают только в крайних случаях. Они опасаются, что их заметят соседи. Поэтому ценности можно спрятать в любом удобном месте. Особенно, если они могут понадобится в ближайшее время. Лучше организовать тайник в шкафу или в полу, стене, на потолке.