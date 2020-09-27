Вещи, которые не страшно купить по фиксированной цене

За последние годы появилось огромное множество магазинов с товарами по низкой фиксированной цене. Но пока одни посещают их чуть ли не ежедневно, другие задаются вопросом, — а что безопасно покупать в таких местах? "Рамблер" выбрал несколько товаров, которые не страшно покупать по низкой цене.

Офисные принадлежности

Ручки, карандаши, тетради, бумага, ножницы, стикеры и многое другое — все эти полезные мелочи, как правило, можно найти в магазинах с фиксированными ценами. И разумеется, здесь все это будет стоить в разы дешевле, чем в магазине, специализирующемся лишь на канцелярии.

Кухонная утварь

Тарелки, кружки и деревянные лопатки здесь, как правило, точно такого же качества, как в привычных нам магазинах. При этом стоят они на порядок дешевле. Помимо прочего, можно также отыскать симпатичные ланч-боксы, ножи, терки и разделочные доски.

Товары для животных

Профессиональный корм для домашнего любимца вы едва ли здесь найдете. Однако поводков, ошейников, мисок и игрушек хоть отбавляй. А учитывая то, что последние имеют свойство теряться в первые несколько дней после покупки, подобные магазины — отличный способ не разориться на подарках четвероногим.