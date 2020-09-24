3 вещи, за которые мы постоянно переплачиваем 

Регулярно посещая супермаркеты и другие магазины мы подчас даже не замечаем, сколько денег тратим впустую. "Рамблер" выбрал несколько популярных вещей, за которые мы постоянно переплачиваем.

Бутилированная вода

Литр самой недорогой воды в бутылке обойдется вам примерно в 35 рублей. При этом вода из-под крана стоит 35 рублей за одну тысячу литров. Чтобы сэкономить средства, установите дома фильтр для воды, а выходя на улицу, берите ее с собой в многоразовой бутылке. Поначалу вы можете не заметить ощутимой разницы, но в перспективе вам удастся сэкономить неплохую сумму.

Алкоголь и сигареты

Во многих странах власти пытаются бороться с вредными привычками граждан, искусственно поднимая цены на табак и спиртное. К примеру, в России минимальная цена за пол-литра водки составляет 205 рублей, конька — 375 рублей за бутылку того же объема. В итоговую стоимость также входят акцизы на алкоголь и сигареты.

Дабы не переплачивать за данные товары, постарайтесь отказаться от вредных привычек, напоминая себе о том, что они вредят не только вашему кошельку, но и здоровью.

Бумажные книги

Многие люди по-прежнему покупают бумажные книги, ссылаясь на привычный комфорт и нелюбовь к гаджетам. Однако теперь литература на бумаге — удовольствие не из дешевых. Особенно если вы привыкли покупать книги в популярных оффлайн-магазинах и читаете на постоянной основе.

Сберечь средства помогут электронные книги. Если же вы совершенно не готовы читать с подобных устройств, попробуйте приобретать бумажные книги в онлайн-магазинах, — как правило, это дешевле.