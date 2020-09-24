Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкая картина Боттичелли может уйти с молотка более чем за $100 

Мир24 и ещё 4 11 часов назад
Картина Боттичелли может уйти с молотка за $100 млн
Фото: Мир24
Картину Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» выставят на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в январе 2021 года. По предположениям экспертом, финальная стоимость полотна может достигнуть $100 млн, сообщается на сайте одноименного торгового дома.
Редкий портрет Боттичелли датируется 70–80-ми годами XV века. По мнению куратора отдела произведений старых мастеров аукционного дома Кристофера Апостла, окончательная цена полотна превысит $80 млн Картина может уйти с молотка даже более чем за $100 млн Предыдущий рекорд по стоимости установила работа Клода Моне «Стога сена»: на торгах в прошлом году ее продали за $110,7 млн
Сандро Боттичелли. "Портрет молодого человека с медальоном"
«Молодой человек с медальоном» — одно из величайших произведений Боттичелли, а также одно из выдающихся произведений изобразительного искусства эпохи Возрождения, находящихся в частной коллекции.

«В ближайшие годы вряд ли выпадет другая возможность приобрести столь значимое и прекрасное полотно эпохи Возрождения», — отметил Апостл.

«Молодой человек с медальоном» был замечен в частной коллекции лорда Ньюборо в Кэрнарвоне в Уэльсе в 1930-х годах. Предполагается, что позже картину купил его предок — сэр Томас Винн. В течение следующих 5–8 лет портрет перешел к частному коллекционеру, наследники которого перепродали картину на аукционе в 1982 году. Нынешний владелец отдал за редкую работу Боттичелли £810 тыс.
Видео дня. Самые пугающие истории о Бермудском треугольнике
Мир24: последние новости
Рычание и подожженная газета: в Якутии 84-летняя бабушка отпугнула медведя Рычание и подожженная газета: в Якутии 84-летняя бабушка отпугнула медведя Правда и мифы о великом русском полководце: что мы знаем о Михаиле Кутузове? Правда и мифы о великом русском полководце: что мы знаем о Михаиле Кутузове? В Москве к 80-летию начала Второй мировой войны показали редкие архивные документы В Москве к 80-летию начала Второй мировой войны показали редкие архивные документы
Комментарии 4
Вещи , Сандро Боттичелли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Преподаватель высмеял трусы студентки и пожалел
Преподаватель высмеял трусы студентки и пожалел
Как Маннергейм «спас» Ленинград во время ВОВ
Как Маннергейм «спас» Ленинград во время ВОВ
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
05:42
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
Люди Истории
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
04:06
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
Люди
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
12:04
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
Люди
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
06:13
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
Безумный мир
11 планет, которые могут стать вторым домом землян
11:58
11 планет, которые могут стать вторым домом землян
Безумный мир
Почему тревожит ученых «ледник судного дня»
05:01
Почему тревожит ученых «ледник судного дня»
Безумный мир
Самые жесткие посадки лайнеров, снятые на видео
11:33
Самые жесткие посадки лайнеров, снятые на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение