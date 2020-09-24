Картина Боттичелли может уйти с молотка за $100 млн

Картину Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» выставят на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в январе 2021 года. По предположениям экспертом, финальная стоимость полотна может достигнуть $100 млн, сообщается на сайте одноименного торгового дома.

Сандро Боттичелли. "Портрет молодого человека с медальоном" Редкий портрет Боттичелли датируется 70–80-ми годами XV века. По мнению куратора отдела произведений старых мастеров аукционного дома Кристофера Апостла, окончательная цена полотна превысит $80 млн Картина может уйти с молотка даже более чем за $100 млн Предыдущий рекорд по стоимости установила работа Клода Моне «Стога сена»: на торгах в прошлом году ее продали за $110,7 млн

«Молодой человек с медальоном» — одно из величайших произведений Боттичелли, а также одно из выдающихся произведений изобразительного искусства эпохи Возрождения, находящихся в частной коллекции.

«В ближайшие годы вряд ли выпадет другая возможность приобрести столь значимое и прекрасное полотно эпохи Возрождения», — отметил Апостл.

«Молодой человек с медальоном» был замечен в частной коллекции лорда Ньюборо в Кэрнарвоне в Уэльсе в 1930-х годах. Предполагается, что позже картину купил его предок — сэр Томас Винн. В течение следующих 5–8 лет портрет перешел к частному коллекционеру, наследники которого перепродали картину на аукционе в 1982 году. Нынешний владелец отдал за редкую работу Боттичелли £810 тыс.