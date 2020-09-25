Появились часы, отсчитывающие время человечества

Гигантские часы, которые показывают, сколько времени, по оценкам исследователей, осталось у человечества, чтобы предотвратить необратимые последствия повышения температуры на планете, появились в центре Нью-Йорка. Авторы данного проекта сообщили корреспонденту ТАСС, что пытаются привлечь внимание общественности к необходимости противодействовать изменению климата. Они надеются, что такие часы установят и в других городах, в том числе в Москве.

Инсталляция, которая получила название "Климатические часы" (Climate Clock), находится на площади Юнион-сквер в южной части Манхэттена. Ее авторами являются американские активисты Ган Голан и Эндрю Бойд. Они на период с 19 по 27 сентября изменили другую инсталляцию, которая была создана на этом месте около 20 лет назад. Она называется "Метроном" (Metronome) и представляет собой символизирующую время художественную композицию на стене многоэтажного здания, включающую огромный электронный циферблат. На нем до сих пор показывалось, сколько времени осталось до истечения суток.

Теперь электронные часы отсчитывают годы, месяцы, дни, часы, минуты и секунды, предположительно, оставшиеся на то, чтобы не допустить повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если верить "Климатическим часам", на это есть еще примерно семь лет и три месяца. Данные расчеты основаны на выводах расположенного в Берлине исследовательского центра, созданного Потсдамским институтом изучения климатических изменений и Фондом имени фламандского ученого Герарда Меркатора.

Появление в центре Нью-Йорка придуманной Голаном и Бойдом инсталляции приурочено к проходящему в крупнейшем мегаполисе США форуму "Климатическая неделя". Данное мероприятие с 2009 года проводят в начале сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Времени мало

"Климатические часы показывают самый важный для нас крайний срок, с точки зрения климата, — рассказал корреспонденту ТАСС Бойд. — Как говорят нам ученые, последующие семь с чем-то лет играют определяющее значение для судьбы Земли и человечества. Это оставшееся у нас время на принятие решительных мер для предотвращение того, чтобы самые худшие последствия глобального потепления стали необратимыми".

В числе возможных эффективных шагов на этом направлении активист назвал поддержу Парижского соглашения по климату, принятие в США законов, направленных на предотвращение глобального потепления, сокращение потребления мяса и переход на возобновляемые источники энергии. "Нужные технологии имеются", — отметил он. "Но нам надо действовать прямо сейчас. Нельзя терять время", — подчеркнул Бойд.

Голан сообщил, что к созданию инсталляции его подтолкнуло рождение дочери. "Она появилась на свет за неделю до того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата представила доклад о том, как мало у нас осталось времени, чтобы добиться прогресса в сфере климата, пока катастрофические последствия не стали необратимыми", — рассказал он. "Наши действия в последующие несколько лет определят то, каким будет мир, в котором будет жить моя дочь и все мы. Я посчитал, что все и повсюду должны понимать, о каких сроках идет речь", — подчеркнул активист.

По словам Бойда, "источниками вдохновения" для него и Голана при создании инсталляции "стали несколько прецедентов, когда часы позволяли эффективно доносить до общественности" некие послания. В качестве примеров он привел появившиеся в 1947 году на обложке американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) символические Часы Судного дня, показывающие время до "ядерной полуночи", а также установленное в центре Нью-Йорка табло, отображающее в реальном времени размер национального государственного долга США.

Как подчеркнул Бойд преимущество "Климатических часов" состоит, в частности, в том, что они являются "точными с научной точки зрения".

"Климатические часы" в мире

Авторы проекта полагают, что "Климатические часы" в центре Нью-Йорка увидят не менее полумиллиона человек. Аналогичная инсталляция, по их словам, существует в Берлине. К установке таких часов уже проявили интерес в Женеве и Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Активисты рассчитывают, что однажды они появятся и во многих других городах, в том числе в российской столице.

На сайте проекта представлен еще один счетчик, отражающий, какой процент мирового энергопотребления удовлетворяется в настоящее время из возобновляемых источников энергии. Согласно приведенным оценкам, данный показатель составляет сейчас около 27,75%.

"Метроном" не первый раз применяют для привлечения внимания к различным темам. В 2005 году в течение нескольких месяцев на электронном циферблате отсчитывалось время до объявления города, где будут проведены Олимпийские игры. Нью-Йорк тогда претендовал на это, но проиграл. "Метроном" является популярной среди туристов достопримечательностью.