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Каким было первое космическое оружие СССР 

Елизавета Назарова 16 часов назад
Каким было первое космическое оружие СССР
Фото: РИА Новости
В 1967 году США, СССР и Великобритания подписали договор, который регулирует деятельность стран в космическом пространстве. Это значит, что космос и небесные тела нельзя использовать для размещения оружия. Однако еще до подписания этого договора в разных странах разрабатывали космические пушки. "Рамблер" рассказывает о засекреченной разработке СССР.
Во времена холодной войны космическое пространство уже было нейтральным, но США и СССР использовали спутники для фотосъемки военных объектов. Пока в Америке создавали новые спутники и антиспутниковые системы, Советский Союз придумывал, как можно защитить свои станции от вторжения врага.
Открытые источники
Для этого руководство страны оснастило "Салют-3" защитной авиапушкой. За основу было взято оружие Р-23. Ее разработку начали еще в 1946 году для вооружения самолета Ту-22. При разработке была задача получить легкую пушку с высоким темпом стрельбы.
В 1974 году авиапушку отправили на станцию "Салют-3". Было принято решение закрепить оружие на внешней стороне станции и провести пробный выстрел. Техники беспокоились о том, что отдача от орудия может нанести вред космонавтам, поэтому выстрел производили дистанционно. До сих пор залп от этой пушки считается единственным выстрелом в космосе, который произвели люди.
Согласно источникам, для компенсации выстрелов станцию развернули и запустили двигатели в обратную сторону, чтобы не было сильной отдачи. Неизвестно, куда были проведены залпы, но некоторые источники сообщают, что они сгорели в атмосфере Земли.
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