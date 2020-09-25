В Нью-Йорке поставили часы с таймером до конца света

Гигантские часы появились в центре Нью-Йорка. Механизм показывает, сколько времени осталось у человечества, чтобы предотвратить необратимые последствия повышения температуры на планете.

Оказалось, что часы — это такой арт-объект под названием "Климатические часы". Вопросы экологии занимают сейчас лидирующие позиции в искусстве современных художников.

Авторами инсталляции стали активисты Ган Голан и Эндрю Бойд.

Если верить "Климатическим часам" у нас есть примерно семь лет, чтобы наладить ситуацию с климатом. Расчет основан на выводах немецкого исследовательского центра изучения климатических изменений и Фондом имени фламандского ученого Герарда Меркатора.

"Как говорят нам ученые, последующие семь с чем-то лет играют определяющее значение для судьбы Земли и человечества".

На создание инсталляции одного из авторов подтолкнуло рождение дочери. Ребенок появился на свет за день до публикации доклада. В тот момент отец задумался о том, какой мир мы оставим после себя.