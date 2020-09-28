Вещи, которые все считают русскими, но это не так 

Некоторые вещи, прочно ассоциирующиеся у иностранцев с Россией, исконно русскими вовсе не являются. О том, как на Руси появились валенки, шапка-ушанка и где на самом деле появился гжель, рассказывает «Рамблер».

Шапка-ушанка

До того, как шапку-ушанку надели на русского медведя, играющего на балалайке (помните ассоциации иностранцев?), она верой и правдой служила монголам. Вернее, не сама ушанка, а ее прародительница. Монгольская остроконечная шапка из меха претерпела значительные изменения прежде, чем стала русским головным убором. Тем не менее прародительницей ушанки была именно она Валенки

Сложно вспомнить более русскую обувь, чем валенки. Наверно, только лапти встанут с ними в один ряд. Но, увы, эти изделия из войлока, как оказалось, были придуманы на на Руси. Войлочная обувь была найдена при раскопках старейших могильников иранских кочевников. Оказалось, что «прародители» русских валенок были очень популярны еще в III-IV веке до нашей эры. Позже искусством валяния войлока овладели и на Руси. При этом историки полагают, что научили русских людей этому монголо-татары. Правда, самобытность в русских валенках все же присутствует: они, в отличие от своих азиатских «сородичей» не имеют швов. Эту особую технику изобрели в Нижегородской губернии.

Гжель

Голубой узор на изделиях появился на самом деле в Китае в XVI веке. Китайцы расписывали синей краской белые вазы, которые лишь спустя век увидели в Европе. Голландцы, опираясь на китайскую традицию, создали собственные сине-белые изразцы, которые в России начали копировать во время правления Петра Первого. Мастера из села Гжель в то время из глины изготавливали изумительную посуду, этот качественный материал стал использоваться при производстве русского фарфора. Изделия при этом расписывали весьма ярко: посуда радовала глаз изумрудными, синими, бордовыми цветами. И лишь к середине XIX века, дабы составить конкуренцию европейским изделиям из фарфора, посуде и другим изделиям оставили сдержанные и элегантные сине-белые тона. Именно в таком виде гжель и стал популярен во всем мире.