Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под «Джокондой» да Винчи нашли скрытый эскиз 

Lenta.ru и ещё 12 11 часов назад
Под «Джокондой» да Винчи нашли скрытый эскиз
Фото: Globallookpress.com
Французский исследователь Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Набросок свидетельствует о том, что изначально художник намеревался запечатлеть девушку в другой позе. Об этом сообщает портал Artnet News.
Свое исследование ученый начал еще в 2004 году, сделав снимок картины с помощью инфракрасного света. Он помог выявить под слоем краски ранее скрытые элементы.
Так, выяснилось, что под картиной с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями был сделан набросок. Следы эскиза можно обнаружить на голове и руках девушки.
Они свидетельствуют о том, что изначально да Винчи хотел изобразить Мона Лизу вполоборота и смотрящей в сторону. Однако затем он решил «развернуть» портрет к зрителям.
Кроме того, на волосах девушки заметен след от заколки. Такое украшение несвойственно для Флоренции того времени. Ученые предположил, что таким образом художник хотел передать образ какой-то богини.
Видео дня. Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Последние новости
В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху В Москве часть сотрудников переведут на удаленку В Москве часть сотрудников переведут на удаленку
Комментарии
Вещи , Леонардо да Винчи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Остров проклятых
Остров проклятых
Раскрыта тайна мнимых фото девушек в самолетах
Раскрыта тайна мнимых фото девушек в самолетах
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
04:47
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
Места
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
02:41
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
Люди
Раскрыт простейший способ обмануть алкозамок в авто
00:33
Раскрыт простейший способ обмануть алкозамок в авто
Люди
Что будет, если 72 часа просидеть в белой комнате
04:13
Что будет, если 72 часа просидеть в белой комнате
Люди
Что будет, если Земля остановится
03:04
Что будет, если Земля остановится
Безумный мир
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
03:30
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
Места
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
09:19
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение