Почему буржуйка носит такое название 

Слово «буржуйка» слышали многие, но чем дальше мы от Советского Союза, тем меньше из нас знают, что же это такое и откуда произошло забавное название. «Рамблер» подскажет.

Буржуйкой называли небольшую металлическую печь для обогрева помещений и приготовления пищи. Наиболее популярной она была в первой половине XX века. Печку использовали до того, как появилось центральное отопление, а в СССР их часто ставили в летние домики и дачи.

Буржуйки хорошо прогревали помещение, правда, считались достаточно пожароопасными. А еще они быстро остывали, если перестать топить. Подобные печки встречаются не только в нашей истории.

В Америке печки-толстобрюшки использовали для отопления небольших железнодорожных станций, а также школьных классов. В Японии они носили название Дарума, которое повторяет имя традиционной куклы. Она, кстати, очень похожа на нашу матрешку. Ее тоже использовали для отопления вагонов и небольших станций. Почему же у нас печь получила такое название?

Русское название этого типа печи произошло от сатирической ассоциации с образом буржуя, которого представляли как человека с большим животом. Кроме того, «буржуйка» много «ела», но мало «отдавала» тепла, что также ассоциировали с зажиточными капиталистами.