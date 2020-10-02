О многих вещах и брендах из советского союза мы по сей день вспоминаем с приятной ностальгией. Однако немногие знают о том, что на самом деле эти вещи пришли к нам прямиком с Запада. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
Автомобиль "Победа"
Первая "Победа" появилась в СССР в 1946 году. Основой для него послужил немецкий автомобиль Opel Kapitan 1938 года выпуска. Вдобавок к этому, советские машиностроители позаимствовали двигатель у американской фирмы "Додж", а конструктивные решения у Chevrolet, которые ГАЗ собирал в военные годы.
Фотоаппарат "ФЭД"
"ФЭД", появившийся в 1933 году, стал одним из первых советских малоформатных фотоаппаратов. Первые камеры поручили собирать бывшим беспризорникам в мастерских трудовой коммуны НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. Именно поэтому фотоаппараты и получили название "ФЭД".
Примечательно, что данные устройства стали точной копией немецких камер Leica 1925 года выпуска. И те, и другие славились своей надежностью, а потому фотокорреспонденты часто использовали их во время войны.
Игра "Ну, погоди!"
Любой советский школьник, рожденный в 70-х помнит эту знаменитую игру, в которой нужно было помочь волку из мультика "Ну, погоди!" поймать как можно больше яиц в корзину. Среди специалистов игра носила название "Электроника ИМ-02" ("ИМ" — "игра микропроцессорная") и являлась неофициальной копией японской Nintendo EG-26 Egg, созданной в 1981 году (советский аналог появился в 1984-м). Волка со шляпой советские разработчики заменили на волка с корзиной из "Ну, погоди!", а петух, выглядывающий из дома, превратился в зайца.