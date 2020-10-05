Найден самый опасный предмет во время коронавируса

Российский врач-терапевт Лариса Алексеева назвала самый опасный и грязный предмет во время пандемии коронавируса.

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Оказалось, что медицинские маски вполне могут нанести больше время, чем пользы, если с ними неправильно обращаться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам терапевта, если кто-то из посторонних чихает, то микробы попадают на вашу внешнюю сторону маски. Соответственно, она становится носителем болезнетворных бактерий, ее необходимо утилизировать.

Люди, которые используют одно и то же средство защиты в течение 10-15 дней, подвергают себя риску. Носить маску можно не более двух часов, затем ее необходимо аккуратно снять, не трогая поверхность, и выбросить.