Можно ли стирать медицинские маски 

Вспышка коронавируса породила небывалый спрос на средства защиты и антисептики. В связи с поднятием цен и дефицитом многие интересуются, можно ли стирать медицинскую маску. Нет, если речь идет об одноразовой аптечной маске, и да, если подразумевается повязка из ткани и марли (бинта).

Почему нельзя стирать аптечные маски?

Современная медицинская маска изготавливается из нетканых синтетических материалов. Как правило, она состоит из 3 слоев. Спанбонд размещается внутри и снаружи, а третий слой представляет собой фильтр, который собирает вредные частицы, бактерии и вирусы. Фильтрующий слой не подлежит очистке. Да и сам спандбонд плохо переносит влажную и термическую обработку.

Как стирать многоразовые средства защиты?

Другое дело — маска, сшитая из марли, бинта либо ткани. Ее можно и даже нужно стирать, а также проглаживать с внутренней и внешней стороны. Как правильно это делать? В стиральной машинке можно стирать тканевые средства защиты. Маски из ткани отлично переносят машинную стирку. Рекомендации по уходу и выбору режима нужно искать на ярлыке. Изделия, которые были сшиты самостоятельно, стирают в зависимости от типа материала: полиэстер — при 30–40 градусах, хлопок — при 60.

Руками в тазике стирают марлевые повязки. Марля и бинт, в отличие от ткани, в мокром состоянии легко деформируются. Поэтому стирать маску лучше руками в теплом мыльном растворе. После стирки изделия не перекручивают, а лишь немного прижимают, чтобы удалить лишнюю влагу. Исключением являются защитные средства, в которые вшит фильтр. Например, вата. Такая маска по факту становится одноразовой: нужно либо удалять фильтрующий слой, либо выкидывать все изделие.

Отдайте предпочтение многоразовым повязкам со сменным фильтром. Тогда вы сможете его с легкостью вынимать и выбрасывать, а саму оболочку стирать руками или обеззараживать иным способом.

Стиральные средства

Для стирки медицинских масок можно использовать стандартное стиральное средство. Если стирка осуществляется в холодной воде, отдайте предпочтение шампуням и гелям. Большинство порошков работают только в горячей воде.

Кипячение

Известно, что большую часть бактерий и вирусов можно убить кипячением в течение 3 минут. Коронавирусы гибнут при температуре +56 градусов, что даже меньше температуры кипения воды. Потому кипятить маски не обязательно. Для обеззараживания изделия достаточно обычной стирки и глажки утюгом с двух сторон.

Сушка

Предпочтительнее сушить средства защиты на солнце. Солнечные лучи являются источником ультрафиолета, который обладает обеззараживающими свойствами. Если такой возможности нет, изделие сушат на батарее.

Как часто нужно стирать (менять) маску?

Длительность ношения варьируется от 2 до 6 часов. Все зависит от условий, в которых эксплуатируется средство защиты. В больницах и закрытых помещениях при непосредственном контакте с зараженным ее можно носить не дольше 2 часов. Также необходимо сразу же сменить маску, если она стала влажной.

Можно ли вместо стирки обработать изделие антисептиком или погладить утюгом?

Только в качестве экстренной меры. Все же стирка имеет большую эффективность: она способствует механическому удалению вирусов, частичек слюны, иных биологических выделений. Обработка антисептиком и утюгом убивает коронавирус, но помимо него есть другие, более живучие виды бактерий и вирусов.

Насколько медицинские маски эффективны против коронавируса?

При условии раннего использования медицинские маски могут препятствовать заражению в общественных местах. Согласно результатам испытаний, они эффективны в 8 случаях из 9. (СанПиН 2.1.3.2630-10).

Неправильное использование медицинской маски увеличивает риск заражения вирусным заболеванием. Спустя несколько часов ношения она превращается в рассадник микробов и вирусов. Чтобы средство защиты эффективно работало, нужно вовремя его менять. Одноразовые маски выкидывают в мусорное ведро, после чего моют руки с мылом. Многоразовые повязки можно стирать в стиральной машинке или руками. Если температура воды меньше 60 градусов, изделие нужно дополнительно проглаживать с двух сторон.