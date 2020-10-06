Что делать, если вам попалась фальшивая купюра 

Известно, что за сбыт поддельной наличности, когда вам известно о ее фальшивости, можно получить до восьми лет лишения свободы. «Рамблер» расскажет, куда следует обратиться, если вам попалась подозрительная купюра.

Банк

С обнаруженной поддельной банкнотой можно обратиться в любое банковское отделение. Сотрудник учреждения обязан проверить купюру, и определить к какой категории она относится: сомнительные, неплатежеспособные или имеющие признаки подделки.

Если это неплатежеспособная банкнота, то на нее ставится штамп «в обмене отказано», после чего возвращается вам. А на сомнительные и имеющие признаки подделки купюры составляется справка с указанием всех реквизитов денежных знаков и ордер по передаче ценностей. После этого деньги забирают на проверку, которая проводится в течение пяти рабочих дней.

Полиция

В том случае вам придется давать показания. Для этого необходимо будет вспомнить, как купюра попала к вам. После этого в участке заведут дело, проведут специальные экспертизы и расследование.

Если банк или полиция подтвердили фальшивость купюры, то есть возможность взыскать ущерб с лица, от которого вы ее получили. Однако сделать это можно будет только на этапе судебного процесса. При этом стоит учитывать тот факт, что если вы не помните, как у вас оказалась поддельная банкнота, в этом случае она будет уничтожена в банковском отделении или возвращена вам со штампом, подтверждающим ее недействительность.

Чтобы максимально обезопасить себя от получения поддельных денег, стоит отдавать предпочтение безналичному расчету или же проверять купюру прямо на месте.