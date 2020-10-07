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Раскрыт способ узнать свой никнейм в чужих контактах 

Lenta.ru 6 часов назад
Раскрыт способ узнать свой никнейм в чужих контактах
Фото: Pixabay
Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов раскрыл в беседе с агентством «Прайм» способ узнать свой никнейм в чужих контакт-листах.
По его словам, это можно определить с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений информационной безопасности.
«Самый яркий пример такого приложения — GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store», — указал эксперт. Он отметил, что изначально сервис создавался для того, чтобы вычислить спам-звонки.
Однако сейчас приложение в основном используют для определения того, как тот или иной человек записан в телефонных книжках других людей.
В феврале заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин назвал приложения, которые могут быть опасны для скачивания. В частности, по его словам, не стоит устанавливать приложения, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют этого. В пример он привел приложение GetContact.
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