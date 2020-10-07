Раскрыт способ узнать свой никнейм в чужих контактах 

Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов раскрыл в беседе с агентством «Прайм» способ узнать свой никнейм в чужих контакт-листах.

По его словам, это можно определить с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений информационной безопасности.

«Самый яркий пример такого приложения — GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store», — указал эксперт. Он отметил, что изначально сервис создавался для того, чтобы вычислить спам-звонки.

Однако сейчас приложение в основном используют для определения того, как тот или иной человек записан в телефонных книжках других людей.