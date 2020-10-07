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Названы самые необычные российские посылки 

Lenta.ru и ещё 7 10 часов назад
Названы самые необычные российские посылки
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Самыми необычными посылками за последние несколько лет стали деревянный резной иконостас, бивни мамонтов и колокола для церкви «Бабушек из Бураново». Такие отправления в беседе с РИА Новости назвал замдиректора «Первой экспедиционной компании» (ПЭК) Вадим Филатов.
«Самым необычным стал срочный заказ на доставку из Новосибирска в Данию бивней мамонта — 800 килограммов и 2,5 кубометра груза. Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты — российский и европейский», — рассказал Филатов.
Он добавил, что возраст бивней — порядка 9000 лет. Их пришлось перевозить на грузовике, потому что авиаперевозками в условиях пандемии ПЭК не пользуется.
Ранее в России оценили возможность заражения посылок коронавирусом. По словам эксперта, такой риск невелик, потому что COVID-19 живет вне человеческого организма не более двух суток.
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Вещи , Вадим Филатов , РИА Новости
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