Терка и другие вещи, которые вам давно пора выкинуть

Мы без сожаления избавляемся от просроченных продуктов, зная, что они могут навредить здоровью. Но вместе с тем не задумываемся о том, что в наших домах годами хранятся вещи, которые давно пора отправить в мусорную корзину. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Ершик для унитаза

Некоторые люди не меняют ершик для унитаза годами. Однако даже при еженедельной чистке ершика избавиться от всех бактерий на нем не удастся. Когда его щетина деформировалась или начала желтеть, выбрасывайте его, не задумываясь.

Терка и овощерезка

Тщательно промыть терку и удалить с ее поверхности все микробы — крайне сложно. Кроме того, со временем ее лезвия затупляются и теряют свою эффективность. Как часто менять терку или овощерезку хозяйка должна решить, ориентируясь на состояние и материал вещей. Но в среднем это нужно делать хотя бы раз в четыре года.

Нижнее белье

Специалисты советуют выбрасывать трусы уже спустя год регулярной носки. Дело в том, что даже в постиранном нижнем белье подчас остаются бактерии, среди которых может быть даже кишечная палочка. Чаще всего это не чревато проблемами со здоровьем, однако для поддержания гигиены, избавляться от старого нижнего белья нужно, как минимум, раз в 12 месяцев.

Занавески в ванной

В некоторых домах они висят десятилетиями, и лишь немногие задумываются о том, что шторки в ванной склонны быстро загрязняться. Мыть занавески следует хотя бы раз в месяц, а менять на новые — раз в год.