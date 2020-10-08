Почему нельзя использовать телефон как будильник

Стандартные будильники для большинства людей давно канули в Лету, ведь им на смену пришли мобильные телефоны. Подавляющая часть населения просыпается с их помощью, но так ли безопасно использовать гаджет в качестве будильника как кажется на первый взгляд? Выяснял "Рамблер".

Телефон отвлекает от утренних сборов

Выключая будильник, сложно удержаться от соблазна проверить ленту любимой социальной сети или ответить на все сообщения, пришедшие ночью. Порой это так увлекает нас, что времени на сборы совсем не остается, из-за чего приходится жертвовать и завтраком, и опрятным внешним видом.

Мы не всегда слышим будильник гаджета

Во-первых, потому что он тише, чем настоящий будильник. Во-вторых, человек очень быстро привыкает к звукам, которые издает его мобильный в течение дня. Именно поэтому во сне мы можем попросту не воспринимать эти звуки и игнорировать их.

Телефон нарушает сон

Отправляясь с телефоном в кровать, мы довольно часто играем в мобильные игры перед сном или подолгу переписываемся в соцсетях. Эти вредные ритуалы сокращают время сна и пагубно влияют на его качество. Кроме того, синий свет экрана может спровоцировать расстройство сна. Если вы регулярно засыпаете с гаджетом и не можете выспаться, возможно, именно телефон тому виной.