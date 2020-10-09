Как в наших домах появились пакеты с пакетами

Еще десять лет назад пакет с пакетами был почти в каждом доме. Сейчас, отправляясь в магазин, люди все чаще отдают предпочтение многоразовым сумкам, дабы не наносить лишний вред экологии. Однако у многих пакеты с пакетами хранятся до сих пор. Откуда они взялись? Выяснял "Рамблер".

Широкое распространение полиэтиленовые пакеты получили в 1950-х, когда в Великобритании появилось множество супермаркетов. В то время в полиэтилен продукты упаковывали для того, чтобы они не портились. Носить в них товары из магазинов впервые стали в США, когда пакеты удалось сделать достаточно прочными.

В СССР пластиковые пакеты появились лишь в 70-х, но практически сразу им удалось сместить привычные для советского человека авоськи. Поначалу пластиковые пакеты были лишь у счастливчиков, побывавших на Западе. Позже ими начали торговать моряки.

Пластиковый пакет за довольно небольшой срок превратился в предмет вожделения жителей СССР и даже стал ассоциироваться с красивой жизнью. Пока пакеты не распространились повсеместно, особо ушлые граждане продавали пакеты с логотипами Marlboro или джинсов Wrangler за 25 рублей, а это - почти четверть зарплата рядового рабочего.