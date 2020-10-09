Несведущий покупатель разорвал пополам украденную из квартиры коллекционера в Гонконге ценнейшую рукопись Мао Цзэдуна . Как сообщает издание Asia one, он принял реликвию за подделку.

10 сентября воры украли из квартиры известного коллекционера Фу Чуньсяо (Fu Chunxiao) семь рукописей Мао Цзэдуна, коллекцию из 24,3 тысячи марок и девять медных монет. Владелец оценивает ущерб в пять миллиардов гонконгских долларов (50,3 миллиарда рублей), хотя полиция до сих пор пытается установить точную стоимость украденного имущества по разным каналам.

По данным источников в полиции, рукопись Мао Цзэдуна была самым дорогим украденным предметом в коллекции. Ее стоимость оценивалась в 2,3 миллиарда гонконгских долларов (23 миллиарда рублей).

Грабители перепродали рукопись за 500 гонконгских долларов (пять тысяч рублей). 22 сентября в полицию явился 49-летний покупатель и сдал разорванный пополам документ. Он принял документ за подделку и разрезал его на две части, чтобы 2,8-метровый свиток было удобнее экспонировать.

Полицейские арестовали мужчину по подозрению в хранении краденого имущества. Его отпустили под залог на время расследования. В его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли две медные монеты, которые были украдены из квартиры Чуньсяо.

В ходе рейда во вторник, 6 октября, полицейские арестовали одного из предполагаемых грабителей, 44-летнего мужчину, и его 47-летнего друга, который якобы помогал преступникам скрыться.

Полиция продолжает поиски еще двух или трех грабителей. По данным источника, личности двоих из них установлены.

Другой источник сообщил, что трое воров взяли такси в гостевой дом в районе Шам Шуй По после взлома 10 сентября. После публичного обращения полиции таксист явился к сотрудникам правоохранительных органов и дал ценную информацию.