Куда исчезло завещание Сталина 

В марте 1953 года не стало "вождя народов" Иосифа Сталина. Одна из главных загадок тех дней связана с так называемой черной тетрадью, в которой, как полагает ряд исследователей, содержалось чуть ли не политическое завещание советского лидера. Таинственным образом она пропадает вместе со смертью хозяина. Куда исчезла загадочная тетрадь?

Заметки о соратниках

Серьезной головной болью тех дней для окружения Сталина, утверждают историки, было наличие у "вождя народов" так называемой черной тетради. Точного ее содержания не знает никто. Предположительно, что в ней были секретные записки о соратниках советского лидера, причем весьма нелестного характера.

По мнению историка, автора книги "Как убивали Сталина" Николая Добрюхи, вождь готовился в очередной раз перетасовать колоду карт своего окружения. Фактически намечалась новая большая чистка. Под ее каток могли попасть и члены "старой гвардии", включая Берию, Хрущева и Маленкова.

Операция "Антипреемник"

Не исключено, что планы вождя для соратников секретом не были. Вместо "стариков" Сталин якобы собирался выдвинуть в руководство страны новые кадры. В свои планы он посвящал лишь таинственную черную тетрадь.

Разговоры о преемнике начались после войны, отмечает историк Юрий Емельянов . Окружение советского лидера на намерения вождя реагировало крайне нервно. Вокруг тех, на кого он обращает внимание, начинают возникать заговоры и интриги.

Одной из первых жертв разгоравшейся борьбы за власть стал заместитель главы Совмина Николай Вознесенский . Затем был расстрелян первый секретарь Ленинградского обкома партии Алексей Кузнецов

Все они были отправлены на тот свет в рамках "Ленинградского дела" — серии судебных процессов, формальным поводом к которым стало проведение в северной столице несанкционированной "сверху" ярмарки по продаже залежавшихся товаров.

Ходили разговоры, что Сталин собирался доверить правительство бывшему руководителю всесоюзного партизанского движения Пантелеймону Пономаренко. В его пользу играло хорошее образование и прекрасные организаторские способности. В черной тетради "вождь народов" мог оставить записку о назначении талантливого управленца на пост главы правительства. "Триумвират" такое положение дел не устраивало.

Афера Берии?

Особенно неблагоприятной складывалась ситуация для Берии. По мнению генерал-полковника, доктора исторических наук Дмитрия Волкогонова , отношение Сталина к своему "грузинскому товарищу" после войны заметно ухудшилось. Берия опасался, что в черной тетради ему уготована незавидная судьба.

Неслучайно Лаврентий Павлович оказался первым, кто вошел в спальню Сталина, когда вождь уже находился в агонии. Это произошло в ночь с 3 на 4 марта. Историк Валерий Малеванный утверждает, что Берия забрал себе много личных бумаг умирающего "хозяина", в том числе черную тетрадь.

После его ареста спустя несколько месяцев компетентные органы очень интересовались судьбой тетради. Сын Берии Серго вспоминал, что их с матерью долго допрашивали. Но о судьбе таинственных рукописей они не знали.

Под крылом госбезопасности

Писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов полагает, что тетрадь попала в руки первого главы КГБ Ивана Серова , который арестовывал Берию. Записи он предусмотрительно оставил себе.

Олега Пеньковского. Исследователь полагает, что в тетради были компрометирующие Хрущева записи, поэтому Никита Сергеевич был вынужден считаться с главой спецслужб. Удобный повод для расправы с ним предоставился в 1963 году в связи с предательством полковника ГРУ

Серов был с позором изгнан из спецслужб и был вынужден "откупиться" от дальнейших неприятностей черной тетрадью. С этого момента она оказалась у Хрущева.

Оставить нельзя, уничтожить

Никита Сергеевич поспешил уничтожить попавший к нему "опасный актив", считает историк Геннадий Соколов. По его мнению, если бы черная тетрадь уцелела, то давно была бы издана. Для современных политиков написанное в ней вряд ли представляет опасность.