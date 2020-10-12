Как на самом деле писал музыку глухой Бетховен

Всем знаком известный факт, что великий композитор Людовик ван Бетховен создавал свои лучшие произведения, будучи глухим. В целом, так оно и есть. "Рамблер" выяснил, как именно ему это удавалось, если раньше не существовало слуховых аппаратов.

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У композитора было много проблем со здоровьем, которые повлияли на будущую потерю слуха. С возрастом глухота становилась все более очевидной, но он продолжал творить.

Вопреки всеобщему мнению о том, что Бетховен создавал произведения мысленно, одной памяти для написания таких объемных работ недостаточно. Как же великому композитору это удавалось? Ответ на вопрос дает музей имени Бетховена в Бонне. Там находится коллекция специальных трубок, которые в то время создавали эффект слухового аппарата.

Одну часть трубки, напоминающую улитку, Бетховен прикладывал к виску, а ее узкую часть закусывал между зубами. Таким образом, в работу включалась костная проводимость звука, которая передает ощущение вибрации от воздуха.

Наш слуховой аппарат состоит из внешнего, среднего и внутреннего уха. В обычной жизни мы слышим звуки благодаря воздушной проводимости: звук через ушную раковину попадает в специальный канал. А вот самих себя мы слышим при помощи костей и внутреннего уха. Поэтому в некоторых случаях, когда люди теряют возможность отличать звук ухом внешним, можно компенсировать утрату.

Сейчас некоторые компании производят наушники, которые используют костную проводимость для подачи звука и не закрывают уши полностью. Гаджет дотрагивается до висков и надевается как корона, а уши при этом остаются свободными.