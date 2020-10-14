Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рассказали, как дезинфицировать смартфон 

Letidor.ru 7 часов назад
Россиянам рассказали, как дезинфицировать смартфон
Фото: Depositphotos
Мнением поделилась главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина.
Эксперт уверена, что гаджеты так же важно дезинфицировать, как носить носить маски, а также обрабатывать руки санитайзером. Ведь на смартфонах всегда остаются микробы и вирусы. Не исключено, что на них может быть и коронавирус.

Смартфоны — одно из средств распространения заразы. Самая главная защита — регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором,

— рассказала Мурзина в эфире радио Sputnik.
Эксперт добавила, что многие флагманские смартфоны известных производителей можно мыть с мылом в воде.
Те устройства, которые боятся влаги, стоит обрабатывать дезинфицирующими средствами.

«Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье»,

— подытожила Мурзина.
Видео дня. Почему в океанариумах не держат белых акул
Letidor.ru: последние новости
Российский математик поделился простым способом складывать дроби и стал звездой Сети Российский математик поделился простым способом складывать дроби и стал звездой Сети Борис Грачевский рассказал, как назвал новорожденного сына Борис Грачевский рассказал, как назвал новорожденного сына Актер Иван Стебунов готовится стать папой Актер Иван Стебунов готовится стать папой
Комментарии
Вещи , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Накануне премьеры мюзикла «ШАХМАТЫ» приоткрыт занавес
Накануне премьеры мюзикла «ШАХМАТЫ» приоткрыт занавес
Дождь из золотых монет собрал толпу кладоискателей
Дождь из золотых монет собрал толпу кладоискателей
Для чего советские космонавты брали в космос пистолеты
Для чего советские космонавты брали в космос пистолеты
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Какими были исполины, которые когда-то жили на Земле
10:13
Какими были исполины, которые когда-то жили на Земле
Безумный мир
Мужчина запрыгнул в брюки с высоты
00:32
Мужчина запрыгнул в брюки с высоты
Люди
Из поезда в Китае высадили кошку-безбилетницу
00:16
Из поезда в Китае высадили кошку-безбилетницу
Безумный мир
Фитнес-тренер опозорился на людях
00:34
Фитнес-тренер опозорился на людях
Люди
Парашютисты зацепились за шасси самолёта
01:28
Парашютисты зацепились за шасси самолёта
Люди
Почему в океанариумах не держат белых акул
10:19
Почему в океанариумах не держат белых акул
Безумный мир
Голодный медведь забаррикадировался в пикапе
01:29
Голодный медведь забаррикадировался в пикапе
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение