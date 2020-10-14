Россиянам рассказали, как дезинфицировать смартфон 

Мнением поделилась главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина.

Эксперт уверена, что гаджеты так же важно дезинфицировать, как носить носить маски, а также обрабатывать руки санитайзером. Ведь на смартфонах всегда остаются микробы и вирусы. Не исключено, что на них может быть и коронавирус.

Смартфоны — одно из средств распространения заразы. Самая главная защита — регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором,

— рассказала Мурзина в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что многие флагманские смартфоны известных производителей можно мыть с мылом в воде.

Те устройства, которые боятся влаги, стоит обрабатывать дезинфицирующими средствами.

«Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье»,

— подытожила Мурзина.