Вещи, которые были признаком статуса в 90-е 

У каждой эпохи были вещи, само наличие которых было признаком определенного достатка. В советские годы ценные мебельные стенки заполняли сервизами, книгами и пустыми упаковками из-под заграничного алкоголя, шоколада или сигарет. Сейчас главным маркером престижа стали всевозможные гаджеты. О каких вещах иностранных марок мечтали в девяностые — в статье «Рамблера».

Кассетный магнитофон

Первый уровень благосостояния. Магнитофон превращал обычные посиделки в крутую вечеринку, а самую большую комнату — в танцпол. Справедливости ради магнитофоны котировались и в СССР, но достать их было на порядок сложнее. Плюс в те времена еще ценились пластинки, а значит и проигрыватели.

Музыкальный центр

Следующий уровень пользования — для настоящего меломана. Такая игрушка была по карману не всем и разорялись на нее только очень увлеченные музыкой люди. Ну или хорошо зарабатывающие.

Плеер

Мечта каждого подростка девяностых. Как минимум кассетный, как максимум — CD-плеер. Обладание такой техникой автоматически добавляло владельцу очков влияния в любой компании. Впрочем, он же мог вызвать и повышенный интерес местных любителей нетрудовых заработков.

Игровая приставка

Еще один желанный подарок для ребенка девяностых. Картриджи с играми коллекционировали, дарили и обменивали, его потеря могла поставить крест на детской дружбе. А поломка джойстика становилась настоящей трагедией.

Тетрис

Одно время этой нехитрой игрушкой увлеклись и взрослые, и дети. В некоторых конторах даже проводились чемпионаты по этой игре. Впрочем, когда тетрис купили все, он перестал быть модным.

Фотоаппарат Polaroid

Такие моментальные снимки сейчас можно найти в любом семейном фотоальбоме. Владелец этого фотоаппарата по умолчанию становился официальным распорядителем любого семейного торжества, от дня рождения до свадьбы.

Видеомагнитофон

А это уже была заявка на победу в неофициальном соревновании с друзьями и коллегами. Кинотеатры в девяностые переживали сложные времена. Поэтому возможность организовать киносеанс у себя дома поднимала уровень любого мероприятия до элитного.

Телевизор на кухне

А еще лучше — в каждой комнате. Чтобы мама, папа, бабушка и ребенок могли смотреть любимые передачи в одно и то же время. Ведь в девяностые телевизор действительно был окном в большой мир.

Пейджер

На исходе эпохи пейджер стал первым звонком наступающей эры гаджетов. Люди влюблялись, ссорились и расставались под характерный пиликающий звук из кармана.