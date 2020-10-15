Инфекционист назвала «самый заразный» предмет в офисе

Компьютерная клавиатура – самый опасный предмет в офисе, так как на необработанных кнопках может находиться коронавирус. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

«Компьютерная клавиатура — это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», — пояснила инфекционист.

Шилкина добавила, что прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо вымыть руки. Также она посоветовала мыть руки и после печатания, так как бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок.

Специалист напомнила, что руки следует мыть не менее 1,5 минут, выполняя «круговые и растирающие движения».