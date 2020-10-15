Почему в СССР рубли были длинными и короткими 

Про людей, которые поехали работать в тяжелых условиях, зачастую говорят, что они едут за длинным рублем. Наиболее часто этот фразеологизм использовали в СССР, когда отправляли работников осваивать север. "Рамблер" выяснил, что в советское время обозначал длинный рубль.

В современном виде монеты имеют круглую форму, но так было не всегда. В 15 веке серебрянные деньги выглядели как толстый прут и назывались гривнами. В какой-то момент, стало ясно, что людям необходима валюта поменьше для размена, поэтому гривну решили просто разрубить на четыре части.

Отрубленные части гривны получили называние "рубли". Поделить гривну на равные четыре части никак не получалось, поэтому один из рублей всегда был длиннее других. Отсюда пошло название длинный рубль.

Раньше деньги измерялись весом, а не значением купюры, поэтому предприимчивые граждане, обрезали рубли, делая их короче и меньше по весу. Так как далеко не при каждой покупке была возможность взвесить деньги.

Отсюда пошло выражение "гнаться за длинным рублём", то есть искать большой и лёгкий заработок. Зачастую фраза употребляется в негативном контексте. В произведениях А. Н. Островского можно также встретить фразу "ломать рубль", что обзнает, признать себя должником.

Чеканить полновесные рубли в России начали только в 1704 году при Петре I. Монеты стали круглыми, но память о длинном рубле осталась.